***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
28.03.2023 14:27
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023 - 31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
28.03.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 28.03.2023 tarihinde yapılan 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve sermaye piyasası mevzuatı gereği Şirketin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ve ilgili diğer faaliyetlerini yürütmek üzere, İş Kuleleri, Kule 3, Kat:2-9 Levent İstanbul adresinde bulunan KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesi Genel Kurul tarafından onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1128496
BIST
17:594.811
En Yüksek
|Değişim
|: -3,73%
|| -186,35
|Açılış
|: 5.004
|
|Önceki Kapanış
|: 4.998
|
5.005
En Düşük
4.811
17:5919,1110
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0241
|Açılış
|: 19,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3850
|
19,2766
En Düşük
19,0703
17:5920,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1131
|Açılış
|: 21,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,9000
|
20,8449
En Düşük
20,5380
17:591.208,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,35
|Açılış
|: 1.208,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.200,78
|
1.214,80
En Düşük
1.197,61
BIST En Aktif Hisseler17:59
|TDGYO
|11,33
|6.335.218
|% 10,00
|
|LUKSK
|82,05
|27.142.209
|% 9,99
|
|EKSUN
|65,00
|1.909.310
|% 9,98
|
|AVHOL
|20,72
|37.274.615
|% 9,98
|
|KRGYO
|11,57
|21.077.030
|% 9,98
|
|METUR
|4,68
|17.140.992
|% -10,00
|
|CANTE
|47,34
|239.268.570
|% -10,00
|
|ALFAS
|345,60
|610.698.163
|% -10,00
|
|EMKEL
|9,02
|48.707.118
|% -9,98
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ASTOR
|54,65
|4.459.742.031
|% -9,97
|
|EREGL
|35,80
|2.927.388.678
|% -4,23
|
|THYAO
|119,40
|2.886.203.790
|% -4,71
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|AKFYE
|22,60
|6.704.488.949
|% 7,82
|
|ISCTR
|13,00
|2.768.805.334
|% -4,55
|
|EKGYO
|6,37
|1.099.609.838
|% -7,41
|
|YKBNK
|9,80
|1.494.138.038
|% -3,45
|
|IZMDC
|6,50
|800.938.278
|% 0,93
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1084
|19,1121
|% 0,13
|
|Euro
|20,7292
|20,7403
|% 0,59
|
|Sterlin
|23,5099
|23,6278
|% 0,53
|
|Frank
|20,6835
|20,8081
|% -0,39
|
|Riyal
|5,0726
|5,0981
|% 0,10
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.967
|10,47
|
|Altın Gr.
|1.210
|1.210
|9,19
|
|Cumhuriyet
|8.177
|8.300
|75,00
|
|Tam
|8.198
|8.294
|53,00
|
|Yarım
|4.019
|4.059
|26,00
|
|Çeyrek
|2.009
|2.029
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,23
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|0,11
|
|B. Petrol
|77,98
|77,98
|0,22
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -173, 24 kaybederek (% -3.16 ) 5, 313
-
17:59XU100
Endeks 4, 837 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -3, 22 altında . İşlem hacmi 49, 439.00 milyon TL de
-
17:59CUSAN
Yüzde -6.32 oranında düşüşle 23.42 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 115, 395 adet işlem
-
17:58METUR
Yüzde -8.85 oranında düşüşle 4.74 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 976, 300 adet işlem
-
17:57ANHYT
Yüzde -10.79 oranında düşüşle 16.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 265, 983 adet işlem