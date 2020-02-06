***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
06.02.2020 17:38
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç Ve Konu" başlıklı 4.üncü maddesinin işbu kararın ekinde yer aldığı şekli ile tadil edilmesine ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin tadiline ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde gerekli yasal izin/görüş başvurularının yapılmasına ve Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülüp karara bağlanması amacıyla pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar vermiştir.
Esas Sözleşme değişikliği ile ilgili gerekli izinlerin alınabilmesi amacıyla 06.02.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.
Esas Sözleşme tadil tasarısı metni ekte .pdf dosya olarak yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817455
BIST
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|22.782.523
|% -14,94
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|UMPAS
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|% -9,09
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|SALIX
|7,28
|61.357
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|ISBTR
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|THYAO
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|SASA
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|671.320.069
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|SISE
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|% 1,27
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|KRDMD
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|561.839.325
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|ODAS
|2,24
|723.393.556
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|CEMAS
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|277.355.586
|% 1,64
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|KRDMD
|2,94
|561.839.325
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|YKBNK
|3,11
|554.295.229
|% 3,67
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|TEKTU
|1,75
|296.045.102
|% 3,55
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|Alış
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|Dolar
|0,0000
|0,0000
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|Euro
|0,0000
|0,0000
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|Sterlin
|7,7369
|7,7757
|% -0,12
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|Frank
|6,1227
|6,1596
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|Riyal
|1,5914
|1,5993
|% 0,13
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|Alış
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|Altın Ons
|1.566
|1.566
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|Altın Gr.
|301
|301
|1,69
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|Cumhuriyet
|1.992
|2.023
|11,00
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|Tam
|1.985
|2.035
|10,04
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|960
|984
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|17,84
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