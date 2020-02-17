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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili

17.02.2020 16:21
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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )

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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06/02/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.02.2020 tarih ve 29833736 - 110.03.03-E.1771 sayılı yazısı ile Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 4.üncü maddesinin tadil edilmesine ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni uygun görülmüş olup, anılan maddelere ilişkin Esas Sözleşme Tadil Metni Ticaret Bakanlığı tarafından da 14.02.2020 tarih ve 50035491-431.02-E-00052331891 sayılı yazı ile onaylanmıştır. Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanan Esas Sözleşme Tadil Metni ekte yer almakta olup, Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında, Genel Kurul'un onayına sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819520


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