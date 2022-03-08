***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas SözleşmeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiAçıklamalarEsas sözleşmemizin "Sermaye" başlıklı 6.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 02.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde aynı tarihte ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.Bildirim İçeriğiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiEsas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin KronolojiMadde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58 ve 59 27/03/2013 01/04/2013 829015 ve 18 06/04/2016 11/04/2016 90514 30/03/2020 31/03/2020 100486 02/03/2022 02/03/2022 10528http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008303BIST