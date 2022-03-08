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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme

08.03.2022 16:11
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Esas Sözleşme )

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Türkçe
Esas Sözleşme

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Açıklamalar

Esas sözleşmemizin  "Sermaye" başlıklı 6.maddesi değiştirilmiş olup, söz konusu değişiklik Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce 02.03.2022 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde aynı tarihte ilan edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte verilmektedir.

Bildirim İçeriği

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji

Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 57, 58 ve 59 27/03/2013 01/04/2013 8290
15 ve 18 06/04/2016 11/04/2016 9051
4 30/03/2020 31/03/2020 10048
6 02/03/2022 02/03/2022 10528



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008303


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ROYAL 3,30 450.791 % 10,00  
KOZAL 144,60 1.239.051.430 % 9,96  
IPEKE 16,81 115.656.838 % 9,94  
BASGZ 12,19 175.630.981 % 9,92  
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Frank 15,5850 15,6789 % 0,79  
Riyal 3,8594 3,8788 % 1,07  
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Altın Ons 2.012 2.013 15,31  
Altın Gr. 940 940 17,82  
Cumhuriyet 6.217 6.311 180,00  
Tam 6.206 6.363 205,53  
Yarım 3.000 3.078 99,42  
Çeyrek 1.504 1.539 49,71  
Gümüş.Ons 26,26 26,29 0,63  
Gümüş Gr. 12,16 12,18 0,34  
B. Petrol 128 128 4,65  
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