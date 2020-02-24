***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -942.596 -942.596 -942.596 24.525.513 208.625.909 41.693.875 250.319.784 452.302.072 0 452.302.072Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler24.774.372 16.919.503 -41.693.875 -24.774.372 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)25.934.716 25.934.716 25.934.716 0 25.934.716Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-708.506 -708.506 -708.506 -708.506 0 -708.506Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar Payları-13.155.910 -13.155.910 -13.155.910 0 -13.155.910Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.651.102 -1.651.102 -1.651.102 49.299.885 212.389.502 25.934.716 238.324.218 464.372.372 0 464.372.372Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-1.625.029 -1.625.029 -1.625.029 -1.625.029Transferler18.334.293 3.316.952 4.283.471 -25.934.716 -21.651.245 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)1.905.361 1.905.361 1.905.361 0 1.905.361Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-310.682 -310.682 -310.682 -310.682 0 -310.682Kar Payları0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması34.829 34.829 34.829 -704.418 669.589 669.589Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI68.536.693 21.875.736Dönem Karı (Zararı)1.905.361 25.934.716Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.905.361 25.934.716Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler60.347.687 43.846.289Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13, 14, 15, 23 37.959.587 28.576.022Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler67.689 484.634Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler8, 24b 67.689 484.634Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.328.872 3.846.648Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 2.903.386 1.162.413Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 537.715 586.138Genel Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -61.747 -203.903Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 2.949.518 2.302.000Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler26.943.539 12.108.209Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler26 -1.093.959 -1.623.133Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler26 27.541.568 13.590.213Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri24 495.930 141.129Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.414.457 311.028Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler6 -1.414.457 311.028Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler12 52.086 151.500Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -532.727 5.629.280Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.723.988 -7.261.032Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler25 -2.723.988 -7.261.032Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler12, 25 -10.925.289 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5, 13 4.592.375 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler11.146.501 -34.731.949Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-28.823.335 25.403.952İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-28.823.335 25.403.952Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler39.959.503 -29.533.062Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.323.923 -20.299.371İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.323.923 -20.299.371İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.334.256 -10.303.468Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)957.385 -8.921.771Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)376.871 -1.381.697Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları73.399.549 35.049.056Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.009.577 -2.330.895Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8, 16 -3.172.380 -2.452.808Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 319.101 -8.389.617YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.562.133 -18.840.384Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri12 12.010.489Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.779.532 7.538.222Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri2.779.532 7.538.222Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13, 14 -24.439.083 -28.028.903Alınan Faiz1.086.929 1.650.297FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.608.949 -1.120.781Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.664.846.857 1.257.789.718Kredilerden Nakit Girişleri5 1.664.846.857 1.257.789.718Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.669.846.857 -1.236.189.718Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -1.669.846.857 -1.236.189.718Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -19.122.608 0Ödenen Temettüler20 0 -13.155.910Ödenen Faiz5 -21.486.341 -9.564.871YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.365.611 1.914.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)14.365.611 1.914.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 35.850.144 33.935.573DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 50.215.755 35.850.144Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 50.225.228 35.852.587Ticari Alacaklar8 131.822.277 117.088.933İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.350.236 595.475İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar130.472.041 116.493.458Diğer Alacaklar2.441.722 778.430İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar2.441.722 778.430Türev Araçlar6 147.478 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar147.478 0Stoklar11 63.307.053 104.269.450Peşin Ödenmiş Giderler705.716 2.740.042İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 705.716 2.740.042Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 0 752.932Diğer Dönen Varlıklar6.691.755 8.359.280İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 6.691.755 8.359.280ARA TOPLAM255.341.229 269.841.654TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR255.341.229 269.841.654DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar1.524.804 1.212.932İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar1.524.804 1.212.932Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 14.084.786 136.872Maddi Duran Varlıklar13 365.481.584 372.417.468Kullanım Hakkı Varlıkları14 54.101.207 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.483.077 14.198.447Şerefiye12 0 11.452.041Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 3.483.077 2.746.406Peşin Ödenmiş Giderler376.700 4.330.192İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 376.700 4.330.192TOPLAM DURAN VARLIKLAR439.052.158 392.295.911TOPLAM VARLIKLAR694.393.387 662.137.565KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar89.135.025 68.782.556İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar89.135.025 68.782.556Banka Kredileri5 61.446.583 68.782.556Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 27.688.442 0Ticari Borçlar8 82.678.311 97.573.117İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 25.101.357 28.171.966İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar57.576.954 69.401.151Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 1.389.870 1.572.815Diğer Borçlar1.639.722 1.936.284İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 1.639.722 1.936.284Türev Araçlar0 1.266.979Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 1.266.979Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.455.373 3.353.627İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 3.455.373 3.353.627Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 1.937.300 0Kısa Vadeli Karşılıklar5.810.099 5.497.655Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.321.126 1.076.928Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.488.973 4.420.727Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler346.533 87.428İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler346.533 87.428ARA TOPLAM186.392.233 180.070.461TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER186.392.233 180.070.461UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar27.422.057 0İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.422.057 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 27.422.057 0Uzun Vadeli Karşılıklar9.393.117 7.636.275Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 9.393.117 7.636.275Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 6.843.958 10.058.457TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER43.659.132 17.694.732TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER230.051.365 197.765.193ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar464.342.022 464.372.372Ödenmiş Sermaye20 131.559.120 131.559.120Sermaye Düzeltme Farkları39.080.543 39.080.543Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 7.759.708 7.759.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.926.955 -1.651.102Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.926.955 -1.651.102Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.926.955 -1.651.102Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler66.929.760 49.299.885Yasal Yedekler20 66.929.760 49.299.885Diğer Yedekler3.316.952 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 215.717.533 212.389.502Net Dönem Karı veya Zararı1.905.361 25.934.716TOPLAM ÖZKAYNAKLAR464.342.022 464.372.372TOPLAM KAYNAKLAR694.393.387 662.137.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 480.620.117 512.312.836Satışların Maliyeti21 -419.518.699 -451.848.139TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)61.101.418 60.464.697BRÜT KAR (ZARAR)61.101.418 60.464.697Genel Yönetim Giderleri22 -37.826.480 -34.365.762Pazarlama Giderleri22 -10.122.099 -10.517.127Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 10.498.990 18.152.868Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler24 -6.212.675 -5.807.702ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)17.439.154 27.926.974Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 15.144.381 7.792.542Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -52.086 -151.500FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)32.531.449 35.568.016Finansman Gelirleri26 2.508.416 9.897.221Finansman Giderleri26 -33.667.231 -13.901.241SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.372.634 31.563.996Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri532.727 -5.629.280Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -2.113.266 -4.837.616Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 2.645.993 -791.664SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.905.361 25.934.716DÖNEM KARI (ZARARI)1.905.361 25.934.716Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.905.361 25.934.716Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-310.682 -708.506Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -388.353 -885.633Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler77.671 177.127Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 77.671 177.127Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-310.682 -708.506TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.594.679 25.226.210Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları1.594.679 25.226.210http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821265BIST