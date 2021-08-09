***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 66.929.760 3.316.952 215.717.533 1.905.361 217.622.894 464.342.022 0 464.342.022Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler4.268.093 4.152.154 -6.514.886 -1.905.361 -8.420.247 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)-28.653.468 -28.653.468 -28.653.468 0 -28.653.468Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -1.926.955 -1.926.955 -1.926.955 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -28.653.468 180.549.179 435.688.554 0 435.688.554Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-41.499.408 41.499.408 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-36.347.546 -36.347.546 -36.347.546 0 -36.347.546Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 167.703.239 -36.347.546 131.355.693 386.385.842 0 386.385.842Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-62.275.332 -7.308.762Dönem Karı (Zararı)-36.347.546 -28.653.468Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-36.347.546 -28.653.468Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler39.035.667 32.015.984Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 32.001.831 19.455.291Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 -400.530Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler0 -400.530Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler4.998.730 4.002.369Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 2.012.537 1.105.357Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 888.761 538.082Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.097.432 2.358.930Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler10.224.366 6.637.654Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -3.161.473 -951.529Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler13.385.839 7.589.183Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler6.852.496 7.679.040Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-6.367.897 147.478Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-6.367.897 147.478Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler160.841 -1.197.012İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 160.841 -1.197.012Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 -8.766.903 -4.213.859Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-67.797 -94.447Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 -67.797 -94.447İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-58.832.706 -8.247.354Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-54.821.754 -22.689.579İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-54.821.754 -22.689.579Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.002.465 1.211.538İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-1.002.465 1.211.538Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-10.188.268 -8.556.042Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.431.820 12.170.545İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)6.431.820 12.170.545İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler747.961 9.616.184Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-6.998.793 141.899Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)7.746.754 9.474.285Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-56.144.585 -4.884.838Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-1.643.046 -1.478.503Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-4.487.701 -945.421Vergi İadeleri (Ödemeleri)0 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.414.186 -4.663.536Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri67.797 121.648Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri24 67.797 121.648Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.660.640 -5.737.996Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-7.660.640 -5.737.996Alınan Faiz3.178.657 952.812FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.797.706 32.705.051Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri140.000.000 233.130.000Kredilerden Nakit Girişleri5 140.000.000 233.130.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.750.000 -185.780.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -54.750.000 -185.780.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -19.316.350 -11.556.690Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz5 -3.135.944 -3.088.259YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.891.812 20.732.753NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.891.812 20.732.753DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ71.976.938 50.215.755DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ68.085.126 70.948.508Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 68.103.691 72.012.688Ticari Alacaklar8 253.671.488 199.037.780İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 15.650.481 3.153.964İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar238.021.007 195.883.816Diğer Alacaklar1.530.919 473.427İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 1.530.919 473.427Türev Araçlar4.027.085 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 4.027.085 0Stoklar11 83.731.303 73.543.035Peşin Ödenmiş Giderler7.327.584 2.155.559İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 7.327.584 2.155.559Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar19 176.045 454.804Diğer Dönen Varlıklar11.494.046 9.986.250İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 11.494.046 9.986.250ARA TOPLAM430.062.161 357.663.543TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR430.062.161 357.663.543DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar3.483.658 2.981.516İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.483.658 2.981.516Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 16.095.471 16.256.312Maddi Duran Varlıklar13 350.694.949 356.770.584Kullanım Hakkı Varlıkları14 77.487.270 54.152.368Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.791.347 2.834.598Şerefiye0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.791.347 2.834.598Peşin Ödenmiş Giderler436.803 674.999İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 436.803 674.999Ertelenmiş Vergi Varlığı6.765.320 2.619.484TOPLAM DURAN VARLIKLAR457.754.818 436.289.861TOPLAM VARLIKLAR887.816.979 793.953.404KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar261.706.932 145.979.863İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar261.706.932 145.979.863Banka Kredileri5 210.951.917 116.014.974Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 50.755.015 29.964.889Ticari Borçlar8 156.772.096 150.619.035İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 24.344.650 31.810.942İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar132.427.446 118.808.093Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 2.427.710 1.771.283Diğer Borçlar4.723.962 2.238.218İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 4.723.962 2.238.218Türev Araçlar0 2.340.812Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 0 2.340.812Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.008.810 7.064.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 6.008.810 7.064.156Dönem Karı Vergi YükümlülüğüKısa Vadeli Karşılıklar5.676.848 7.914.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 896.970 1.494.950Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 4.779.878 6.419.218Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler6.200.475 540.546İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 6.200.475 540.546ARA TOPLAM443.516.833 318.468.081TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER443.516.833 318.468.081UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar43.559.510 35.256.281İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar43.559.510 35.256.281Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 43.559.510 35.256.281Uzun Vadeli Karşılıklar12.859.933 11.379.725Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 12.859.933 11.379.725Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.494.861 6.115.929TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER57.914.304 52.751.935TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER501.431.137 371.220.016ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar386.385.842 422.733.388Ödenmiş Sermaye20 131.559.120 131.559.120Sermaye Düzeltme Farkları39.080.543 39.080.543Paylara İlişkin Primler (İskontolar)20 7.759.708 7.759.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.036.181 -2.036.181Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.036.181 -2.036.181Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-2.036.181 -2.036.181Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler71.197.853 71.197.853Yasal Yedekler20 71.197.853 71.197.853Diğer Yedekler7.469.106 7.469.106Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 167.703.239 209.202.647Net Dönem Karı veya Zararı-36.347.546 -41.499.408TOPLAM ÖZKAYNAKLAR386.385.842 422.733.388TOPLAM KAYNAKLAR887.816.979 793.953.404Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 364.213.148 218.862.987 226.494.910 133.179.648Satışların Maliyeti21,22 -364.046.802 -219.553.833 -211.997.381 -130.733.949TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)166.346 -690.846 14.497.529 2.445.699BRÜT KAR (ZARAR)166.346 -690.846 14.497.529 2.445.699Genel Yönetim Giderleri22 -21.516.018 -17.833.270 -11.725.794 -8.887.213Pazarlama Giderleri22 -6.175.420 -4.629.566 -3.050.848 -2.119.112Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 5.934.871 5.375.086 2.681.257 2.202.362Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -7.608.943 -4.689.852 -2.304.716 -3.428.678ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-29.199.164 -22.468.448 97.428 -9.786.942Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 2.863.515 609.492 2.489.798 366.890Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-160.841 1.197.012 274.820 473.613FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-26.496.490 -20.661.944 2.862.046 -8.946.439Finansman Gelirleri25 13.670.529 7.179.472 9.450.228 4.224.814Finansman Giderleri25 -32.288.488 -17.253.429 -16.535.917 -8.743.644SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-45.114.449 -30.735.901 -4.223.643 -13.465.269Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri8.766.903 2.082.433 1.080.990 -2.349.748Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 103.939 0 103.939Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 8.766.903 1.978.494 1.080.990 -2.453.687SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi19 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-36.347.546 -28.653.468 -3.142.653 -15.815.017http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956379BIST