***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
09.08.2022 18:13
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Transferler
-41.499.408 41.499.408 0 0 0 0
Dönem Karı (Zararı)
-36.347.546 -36.347.546 -36.347.546 0 -36.347.546
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 167.703.239 -36.347.546 131.355.693 386.385.842 0 386.385.842
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 -3.100.844 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 0 0 16.056.466 16.056.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.056.466 71.197.853 0 7.469.106 0 167.703.239 -43.273.060 124.430.179 394.452.131 0 394.452.131
Transferler
-43.273.060 43.273.060 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Dönem Karı (Zararı)
40.390.308 40.390.308 40.390.308 0 40.390.308
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-11.307.750 -11.307.750 -11.307.750 -11.307.750 0 -11.307.750
Sermaye Arttırımı
300.000.000 3.806.099 303.806.099 0 303.806.099
Kar Payları
0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
431.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 11.565.807 0 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 -3.100.844 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 0 0 4.748.716 4.748.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.748.716 71.197.853 0 7.469.106 0 124.430.179 40.390.308 164.820.487 727.340.788 0 727.340.788
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-280.695.979 -62.275.332
Dönem Karı (Zararı)
40.390.308 -36.347.546
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
40.390.308 -36.347.546
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.046.721 39.035.667
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14,15 35.955.983 32.001.831
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.235.193 4.998.730
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 3.303.652 2.012.537
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 1.018.778 888.761
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
16 3.912.763 2.097.432
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
38.197.887 10.224.366
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -2.289.556 -3.161.473
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 40.487.443 13.385.839
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 6.852.496
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 -6.367.897
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
0 -6.367.897
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
5.058.513 160.841
İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler
12 5.058.513 160.841
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
19 13.952.115 -8.766.903
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -67.797
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
24 0 -67.797
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
5.647.030 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-418.271.231 -58.832.706
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-231.229.917 -54.821.754
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-231.229.917 -54.821.754
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.493.024 -1.002.465
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.493.024 -1.002.465
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-307.693.396 -10.188.268
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
188.734.355 6.431.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
188.734.355 6.431.820
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.589.249 747.961
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-78.752.526 -6.998.793
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
13.163.277 7.746.754
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-270.834.202 -56.144.585
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -2.307.769 -1.643.046
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
8,16 -4.948.938 -4.487.701
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
19 -2.605.070 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-34.649.155 -4.414.186
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 67.797
Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 67.797
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-36.938.626 -7.660.640
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13,15 -36.938.626 -7.660.640
Alınan Faiz
2.289.471 3.178.657
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
417.092.035 62.797.706
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
303.806.099 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
804.934.663 140.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
5 804.934.663 140.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-620.198.000 -54.750.000
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -620.198.000 -54.750.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-41.357.240 -19.316.350
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
0 0
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
5 -30.093.487 -3.135.944
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
101.746.901 -3.891.812
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4 101.746.901 -3.891.812
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 106.620.577 71.976.938
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
208.367.478 68.085.126
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 208.380.854 106.633.867
Ticari Alacaklar
8 576.385.420 345.570.167
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7 17.624.922 7.110.600
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
558.760.498 338.459.567
Diğer Alacaklar
3.461.295 727.788
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 3.461.295 727.788
Türev Araçlar
5.935.895 20.070.583
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
6 5.935.895 20.070.583
Stoklar
11 471.483.069 163.789.673
Peşin Ödenmiş Giderler
17.227.424 7.376.839
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 17.227.424 7.376.839
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 258.005
Diğer Dönen Varlıklar
49.889.965 27.244.780
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 49.889.965 27.244.780
ARA TOPLAM
1.332.763.922 671.671.702
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.332.763.922 671.671.702
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
4.830.722 3.483.658
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 4.830.722 3.483.658
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 11.781.644 16.840.157
Maddi Duran Varlıklar
13 386.557.867 357.227.699
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 32.796.894 65.963.181
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
2.480.138 2.527.284
Şerefiye
0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 2.480.138 2.527.284
Peşin Ödenmiş Giderler
49.380.880 4.711.671
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 49.380.880 4.711.671
Ertelenmiş Vergi Varlığı
19 8.590.495 7.882.891
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
496.418.640 458.636.541
TOPLAM VARLIKLAR
1.829.182.562 1.130.308.243
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
615.245.202 449.936.625
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
615.245.202 449.936.625
Banka Kredileri
5 579.250.830 384.959.722
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 35.994.372 64.976.903
Ticari Borçlar
8 406.247.784 217.513.429
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
7 73.533.808 23.670.199
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
332.713.976 193.843.230
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 3.505.533 2.733.423
Diğer Borçlar
5.254.870 4.033.368
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 5.254.870 4.033.368
Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
14.514.249 5.657.036
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
10 14.514.249 5.657.036
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
19 11.324.795 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
12.435.828 11.855.987
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 6.350.958 5.339.056
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
16 6.084.870 6.516.931
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
4.018.048 1.705.596
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 4.018.048 1.705.596
ARA TOPLAM
1.072.546.309 693.435.464
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.072.546.309 693.435.464
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.208.538 25.802.125
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
14.208.538 25.802.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 14.208.538 25.802.125
Uzun Vadeli Karşılıklar
12.282.779 11.459.287
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 12.282.779 11.459.287
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
19 2.804.148 5.159.236
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
29.295.465 42.420.648
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.101.841.774 735.856.112
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
727.340.788 394.452.131
Ödenmiş Sermaye
20 431.559.120 131.559.120
Sermaye Düzeltme Farkları
39.080.543 39.080.543
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
11.565.807 7.759.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.100.844 -3.100.844
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.100.844 -3.100.844
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.100.844 -3.100.844
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.748.716 16.056.466
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
4.748.716 16.056.466
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
71.197.853 71.197.853
Yasal Yedekler
20 71.197.853 71.197.853
Diğer Yedekler
7.469.106 7.469.106
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
20 124.430.179 167.703.239
Net Dönem Karı veya Zararı
40.390.308 -43.273.060
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
727.340.788 394.452.131
TOPLAM KAYNAKLAR
1.829.182.562 1.130.308.243
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
21 922.255.883 364.213.148 651.955.568 226.494.910
Satışların Maliyeti
21 -772.210.158 -364.046.802 -537.944.606 -211.997.381
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
150.045.725 166.346 114.010.962 14.497.529
BRÜT KAR (ZARAR)
14.497.529
Genel Yönetim Giderleri
22 -46.243.932 -21.516.018 -25.532.076 -11.725.794
Pazarlama Giderleri
22 -8.414.913 -6.175.420 -4.484.955 -3.050.848
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 19.158.351 5.934.871 7.474.249 2.681.257
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -10.724.843 -7.608.943 -5.179.657 -2.304.716
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.820.388 -29.199.164 86.288.523 97.428
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.736.920 2.863.515 401.405 2.489.798
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
12 -5.058.513 -160.841 -4.916.243 274.820
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.498.795 -26.496.490 81.773.685 2.862.046
Finansman Gelirleri
25 26.344.294 13.670.529 15.129.119 9.450.228
Finansman Giderleri
25 -72.500.666 -32.288.488 -41.483.781 -16.535.917
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
54.342.423 -45.114.449 55.419.023 -4.223.643
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-13.952.115 8.766.903 -13.781.312 1.080.990
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
19 -14.187.870 0 -11.399.550 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
19 235.755 8.766.903 -2.381.762 1.080.990
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
40.390.308 -36.347.546 41.637.711 -3.142.653
DÖNEM KARI (ZARARI)
40.390.308 -36.347.546 41.637.711 -3.142.653
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
40.390.308 -36.347.546 41.637.711 -3.142.653
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-11.307.750 0 4.388.070 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-14.134.688 0 5.485.088 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
17 -14.134.688 0 5.485.088 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
2.826.938 0 -1.097.018 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
19 2.826.938 0 -1.097.018 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-11.307.750 0 4.388.070 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.082.558 -36.347.546 46.025.781 -3.142.653
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
29.082.558 -36.347.546 46.025.781 -3.142.653
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053562
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