***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 209.202.647 -41.499.408 167.703.239 422.733.388 0 422.733.388Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Transferler-41.499.408 41.499.408 0 0 0 0Dönem Karı (Zararı)-36.347.546 -36.347.546 -36.347.546 0 -36.347.546Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Sonu Bakiyeler131.559.120 39.080.543 7.759.708 -2.036.181 -2.036.181 -2.036.181 71.197.853 7.469.106 167.703.239 -36.347.546 131.355.693 386.385.842 0 386.385.842Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler131.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 7.759.708 0 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 -3.100.844 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 0 0 16.056.466 16.056.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.056.466 71.197.853 0 7.469.106 0 167.703.239 -43.273.060 124.430.179 394.452.131 0 394.452.131Transferler-43.273.060 43.273.060 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)40.390.308 40.390.308 40.390.308 0 40.390.308Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-11.307.750 -11.307.750 -11.307.750 -11.307.750 0 -11.307.750Sermaye Arttırımı300.000.000 3.806.099 303.806.099 0 303.806.099Kar Payları0 0Dönem Sonu Bakiyeler431.559.120 39.080.543 0 0 0 0 0 11.565.807 0 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 -3.100.844 0 0 0 0 0 -3.100.844 0 0 0 4.748.716 4.748.716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.748.716 71.197.853 0 7.469.106 0 124.430.179 40.390.308 164.820.487 727.340.788 0 727.340.788Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-280.695.979 -62.275.332Dönem Karı (Zararı)40.390.308 -36.347.546Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)40.390.308 -36.347.546Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler107.046.721 39.035.667Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14,15 35.955.983 32.001.831Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler23 0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler8.235.193 4.998.730Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 3.303.652 2.012.537Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 1.018.778 888.761Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler16 3.912.763 2.097.432Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler38.197.887 10.224.366Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler25 -2.289.556 -3.161.473Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 40.487.443 13.385.839Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 6.852.496Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 -6.367.897Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler0 -6.367.897Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler5.058.513 160.841İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler12 5.058.513 160.841Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler19 13.952.115 -8.766.903Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 -67.797Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler24 0 -67.797Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler5.647.030 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-418.271.231 -58.832.706Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-231.229.917 -54.821.754İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-231.229.917 -54.821.754Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.493.024 -1.002.465İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-2.493.024 -1.002.465Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-307.693.396 -10.188.268Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler188.734.355 6.431.820İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)188.734.355 6.431.820İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-65.589.249 747.961Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-78.752.526 -6.998.793Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)13.163.277 7.746.754Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-270.834.202 -56.144.585Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -2.307.769 -1.643.046Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler8,16 -4.948.938 -4.487.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)19 -2.605.070 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-34.649.155 -4.414.186Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 67.797Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 67.797Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.938.626 -7.660.640Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13,15 -36.938.626 -7.660.640Alınan Faiz2.289.471 3.178.657FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI417.092.035 62.797.706Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri303.806.099 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri804.934.663 140.000.000Kredilerden Nakit Girişleri5 804.934.663 140.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-620.198.000 -54.750.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları5 -620.198.000 -54.750.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-41.357.240 -19.316.350Türev Araçlardan Nakit Girişleri0 0Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz5 -30.093.487 -3.135.944YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)101.746.901 -3.891.812NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4 101.746.901 -3.891.812DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 106.620.577 71.976.938DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ208.367.478 68.085.126Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 208.380.854 106.633.867Ticari Alacaklar8 576.385.420 345.570.167İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 17.624.922 7.110.600İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar558.760.498 338.459.567Diğer Alacaklar3.461.295 727.788İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 3.461.295 727.788Türev Araçlar5.935.895 20.070.583Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar6 5.935.895 20.070.583Stoklar11 471.483.069 163.789.673Peşin Ödenmiş Giderler17.227.424 7.376.839İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 17.227.424 7.376.839Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar0 258.005Diğer Dönen Varlıklar49.889.965 27.244.780İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 49.889.965 27.244.780ARA TOPLAM1.332.763.922 671.671.702TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.332.763.922 671.671.702DURAN VARLIKLARDiğer Alacaklar4.830.722 3.483.658İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar9 4.830.722 3.483.658Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 11.781.644 16.840.157Maddi Duran Varlıklar13 386.557.867 357.227.699Kullanım Hakkı Varlıkları14 32.796.894 65.963.181Maddi Olmayan Duran Varlıklar2.480.138 2.527.284ŞerefiyeDiğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 2.480.138 2.527.284Peşin Ödenmiş Giderler49.380.880 4.711.671İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 49.380.880 4.711.671Ertelenmiş Vergi Varlığı19 8.590.495 7.882.891TOPLAM DURAN VARLIKLAR496.418.640 458.636.541TOPLAM VARLIKLAR1.829.182.562 1.130.308.243KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar615.245.202 449.936.625İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar615.245.202 449.936.625Banka Kredileri5 579.250.830 384.959.722Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 35.994.372 64.976.903Ticari Borçlar8 406.247.784 217.513.429İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 73.533.808 23.670.199İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar332.713.976 193.843.230Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar17 3.505.533 2.733.423Diğer Borçlar5.254.870 4.033.368İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 5.254.870 4.033.368Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)14.514.249 5.657.036İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 14.514.249 5.657.036Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü19 11.324.795 0Kısa Vadeli Karşılıklar12.435.828 11.855.987Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 6.350.958 5.339.056Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 6.084.870 6.516.931Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler4.018.048 1.705.596İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 4.018.048 1.705.596ARA TOPLAM1.072.546.309 693.435.464TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.072.546.309 693.435.464UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar14.208.538 25.802.125İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar14.208.538 25.802.125Kiralama İşlemlerinden Borçlar5 14.208.538 25.802.125Uzun Vadeli Karşılıklar12.282.779 11.459.287Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 12.282.779 11.459.287Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü19 2.804.148 5.159.236TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER29.295.465 42.420.648TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.101.841.774 735.856.112ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar727.340.788 394.452.131Ödenmiş Sermaye20 431.559.120 131.559.120Sermaye Düzeltme Farkları39.080.543 39.080.543Paylara İlişkin Primler (İskontolar)11.565.807 7.759.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-3.100.844 -3.100.844Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.100.844 -3.100.844Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.100.844 -3.100.844Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.748.716 16.056.466Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)4.748.716 16.056.466Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler71.197.853 71.197.853Yasal Yedekler20 71.197.853 71.197.853Diğer Yedekler7.469.106 7.469.106Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları20 124.430.179 167.703.239Net Dönem Karı veya Zararı40.390.308 -43.273.060TOPLAM ÖZKAYNAKLAR727.340.788 394.452.131TOPLAM KAYNAKLAR1.829.182.562 1.130.308.243Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 922.255.883 364.213.148 651.955.568 226.494.910Satışların Maliyeti21 -772.210.158 -364.046.802 -537.944.606 -211.997.381TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)150.045.725 166.346 114.010.962 14.497.529BRÜT KAR (ZARAR)14.497.529Genel Yönetim Giderleri22 -46.243.932 -21.516.018 -25.532.076 -11.725.794Pazarlama Giderleri22 -8.414.913 -6.175.420 -4.484.955 -3.050.848Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 19.158.351 5.934.871 7.474.249 2.681.257Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -10.724.843 -7.608.943 -5.179.657 -2.304.716ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)103.820.388 -29.199.164 86.288.523 97.428Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler24 1.736.920 2.863.515 401.405 2.489.798Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar12 -5.058.513 -160.841 -4.916.243 274.820FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)100.498.795 -26.496.490 81.773.685 2.862.046Finansman Gelirleri25 26.344.294 13.670.529 15.129.119 9.450.228Finansman Giderleri25 -72.500.666 -32.288.488 -41.483.781 -16.535.917SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)54.342.423 -45.114.449 55.419.023 -4.223.643Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-13.952.115 8.766.903 -13.781.312 1.080.990Dönem Vergi (Gideri) Geliri19 -14.187.870 0 -11.399.550 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri19 235.755 8.766.903 -2.381.762 1.080.990SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)40.390.308 -36.347.546 41.637.711 -3.142.653DÖNEM KARI (ZARARI)40.390.308 -36.347.546 41.637.711 -3.142.653Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları40.390.308 -36.347.546 41.637.711 -3.142.653Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-11.307.750 0 4.388.070 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-14.134.688 0 5.485.088 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)17 -14.134.688 0 5.485.088 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.826.938 0 -1.097.018 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi19 2.826.938 0 -1.097.018 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-11.307.750 0 4.388.070 0TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.082.558 -36.347.546 46.025.781 -3.142.653Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.082.558 -36.347.546 46.025.781 -3.142.653http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053562BIST