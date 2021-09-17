***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜN VE GÜNDEMİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARIYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.09.2021Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ELMADAĞAdres ANKARA - SAMSUN YOLU 35. KMGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu suretle Şirket'in 131.559.120 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 431.559.120 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Baştaş 2021 Olağanüstü Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ticaret Bakanlığı ve Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniEk AçıklamalarBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul gündem, duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964204BIST