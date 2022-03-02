***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDAYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 16.09.2021Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2021Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe ELMADAĞAdres ANKARA - SAMSUN YOLU 35. KMGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu suretle Şirket'in 131.559.120 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 431.559.120 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,4 - Dilek ve görüşlerGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriSermaye Artırımı/AzaltımıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Baştaş 2021 Olağanüstü Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 Ticaret Bakanlığı ve Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil MetniGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Şirketimiz 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarSermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildiGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 02.03.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tadil Metni.pdf - TutanakEk AçıklamalarŞirketimizin sermaye artırım sürecine yönelik 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantı kararı ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen tadil metni uyarınca tadili 02.03.2022 tarihi itibariyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bu kapsamda, olağanüstü genel kurul toplantısının 3. gündem maddesinde karara bağlanan, Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye tescil edilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006508BIST