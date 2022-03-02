***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
02.03.2022 17:11
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TESCİLİ HAKKINDA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 16.09.2021
Genel Kurul Tarihi 12.10.2021
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.10.2021
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ELMADAĞ
Adres ANKARA - SAMSUN YOLU 35. KM
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu suretle Şirket'in 131.559.120 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 431.559.120 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Baştaş 2021 Olağanüstü Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ticaret Bakanlığı ve Spk Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve şirket sermayesinin bu suretle 131.559.120 TL bedelli (nakden) olarak 431.559.120 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilmiştir.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 02.03.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tadil Metni.pdf - Tutanak
Ek Açıklamalar
Şirketimizin sermaye artırım sürecine yönelik 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantı kararı ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen tadil metni uyarınca tadili 02.03.2022 tarihi itibariyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Bu kapsamda, olağanüstü genel kurul toplantısının 3. gündem maddesinde karara bağlanan, Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye tescil edilmiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006508
BIST