***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
05.09.2022 12:34
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUÇLARI
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 11.08.2022
Genel Kurul Tarihi 05.09.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 04.09.2022
Ülke Türkiye
Şehir ANKARA
İlçe ELMADAĞ
Adres ANKARA - SAMSUN YOLU 35. KM
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi,
3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından onaylanmış tadil metni uyarınca tadil edilmesinin ve bu suretle Şirket'in 431.559.120 TL tutarındaki mevcut sermayesinin 660.000.000 TL'ye artırılması hususunun görüşülüp karara bağlanması,
4 - Dilek ve görüşler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Sermaye Artırımı/Azaltımı
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Baştaş 2022 Olağanüstü Genel Kurul Davet Gündem Vekaletnamesi.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 05.09.2022 tarihinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurulu'nda, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen ekteki Esas Sözleşme Tadil Metni uyarınca tadil edilmesi ve 431.559.120 TL olan Şirket sermayesinin 228.440.880 TL bedelli (nakden) sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye artırılması toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Sermaye Artırımı/Azaltımı Kabul edildi
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Tadil Metni.pdf - Tutanak
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin Sermaye Artırımına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul gündem, duyuru, vekaletname örneği ve sonuç dökümanları ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1060113
BIST