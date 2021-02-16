***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHerhangi Bir Otoriteye Mali Tablo VerilmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiMali Tablonun Hesap Dönemi01.01.2020 - 31.12.2020Mali Tablonun Verildiği OtoriteGelir İdaresi Başkanlığı Ankara Elmadağ Vergi Dairesi MüdürlüğüMali Tablonun Verilme Nedeni2020 / 4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi BeyanıMali Tablonun Verilme Tarihi16/02/2021Açıklamalar2020/4. Dönem Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi Eki SPK Mevzuatına göre düzenlenmemiş Gelir Tablosuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910197BIST