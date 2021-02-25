***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBaştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulunun, 25.02.2021 tarihli, 143 sayılı kararı ileSermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) "Madde 9 ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler" ve " Madde 10 Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler" hükümleri kapsamına giren işlemlerin gerçekleştirilmesine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) Madde 10- Yaygın ve süreklilik arz eden işlemler hükümleri gereği İlişkili Taraflarla yapılan işlemlerde Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının, Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşabileceği öngörüldüğünden İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor'un onaylanarak, Raporun Sonuç bölümünün ortakların inceleyebilmesi için internet sitemizde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanmasına ve Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor kapsamında Aktaş İnşaat Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Tamtaş Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. ilişkili şirket olarak ele alınmıştır.Baştaş Başkent Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 2020 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Raporu'nun Sonuç bölümü aşağıda yer almaktadır.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03 Ocak 2014 tarihli 28871 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Kurumsal Yönetim Tebliği (Seri II-17.1) Madde 9- İlişkili taraflarla gerçekleştirilecek işlemler ve Madde 10- Yaygın ve Süreklilik arz eden işlemler maddeleri kapsamında hazırlanan bu rapor ile alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre aktif büyüklüğün %5'ini veya 12 aylık dönemde oluşan satışların maliyetine olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi nedeniyle İlişkili Şirketler hakkında genel, ticari bilgiler, yapılan işlemlerin konusuna ve piyasa koşullarına uygunluğuna yer verilmiştir. Yapılan ticaretin, piyasa koşulları ve genel kabul görmüş ticari kabullere uygun olarak yapıldığını beyan ederiz.htt