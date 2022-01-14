***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeİzahnameYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-15795 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994115BIST