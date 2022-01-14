***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan)
14.01.2022 15:56
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İzahname (SPK Tarafından Onaylanan) )
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Açıklamalar
Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılması nedeniyle ihraç ve halka arz edilecek paylara ilişkin hazırlanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.01.2022 tarih ve E-29833736-105_01_01_01-15795 sayılı yazısı ile onaylanan izahname ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994115
BIST
16:062.058
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -12,90
|Açılış
|: 2.071
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|Önceki Kapanış
|: 2.071
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2.081
En Düşük
2.054
16:0613,5662
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
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|Açılış
|: 13,5400
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|Önceki Kapanış
|: 13,6000
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13,6444
En Düşük
13,4816
16:0615,5281
En Yüksek
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|: -0,34%
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|Açılış
|: 15,4600
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|Önceki Kapanış
|: 15,5700
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16:06794,26
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|Açılış
|: 793,80
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|Önceki Kapanış
|: 795,33
|
801,20
En Düşük
790,22
BIST En Aktif Hisseler16:04
|QNBFL
|97,35
|1.296.741
|% 10,00
|
|PKENT
|350,60
|28.571.547
|% 9,99
|
|QNBFB
|43,62
|988.037
|% 9,98
|
|DARDL
|3,89
|247.700.277
|% 9,89
|
|BRMEN
|2,78
|1.129.176
|% 9,88
|
|EMNIS
|23,66
|3.093.495
|% -9,97
|
|UZERB
|67,35
|4.093.398
|% -9,96
|
|DOBUR
|105,90
|10.488.020
|% -6,28
|
|RALYH
|9,34
|49.863.340
|% -6,22
|
|ERCB
|55,20
|18.894.544
|% -5,80
|
|THYAO
|28,26
|3.189.898.409
|% -1,81
|
|KRDMD
|13,31
|2.959.329.596
|% -0,30
|
|EREGL
|31,26
|1.101.789.040
|% -1,14
|
|SISE
|14,99
|1.059.647.314
|% -0,40
|
|KOZAL
|128,70
|812.940.402
|% 0,55
|
|EKGYO
|2,41
|666.181.101
|% 1,69
|
|KRDMD
|13,31
|2.959.329.596
|% -0,30
|
|YKBNK
|3,76
|680.556.526
|% -1,31
|
|THYAO
|28,26
|3.189.898.409
|% -1,81
|
|AKBNK
|7,49
|552.502.318
|% -0,93
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5527
|13,5669
|% -0,11
|
|Euro
|15,5067
|15,5309
|% -0,33
|
|Sterlin
|18,5058
|18,5986
|% -0,24
|
|Frank
|14,8010
|14,8902
|% -0,26
|
|Riyal
|3,5975
|3,6155
|% -0,28
|
|16:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.820
|1.821
|-1,26
|
|Altın Gr.
|793
|793
|-2,47
|
|Cumhuriyet
|5.264
|5.344
|-22,00
|
|Tam
|5.237
|5.369
|-24,73
|
|Yarım
|2.531
|2.597
|-11,96
|
|Çeyrek
|1.270
|1.299
|-5,98
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|9,97
|9,99
|-0,09
|
|B. Petrol
|84,89
|84,89
|0,42
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