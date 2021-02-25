***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 25.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)BASCM, TREBASC00013 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)BASCM, TREBASC00013 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 25.02.2021 tarihinde yapılan toplantısındaŞirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" (II-14.1) uyarınca hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 41.499.408 TL net dönem zararı elde edilmiş olup kar dağıtımının Kar Dağıtım Politikamız, uzun vadeli topluluk ve Şirket stratejilerimiz, yatırım ve finansman politikaları, karlılık ve nakit durumu dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlendirilmesi ve finansman ihtiyacı doğmaması amacıyla kar dağıtılmamasına,Bu hususun 24 Mart 2021 tarihinde yapılacak olan Olağan Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.Genel Kurul'a teklif olarak sunulacak kâr dağıtım önerisine ilişkin tablo ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 BASTAS KAR DAĞITIM TABLOSU - 2020.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUBAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 131.559.1202. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 30.985.648,16* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı -44.920.054 -12.550.832,224. Vergiler ( - ) 3.420.646 05. Net Dönem Kârı -41.499.408 -12.550.832,226. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -41.499.408 -12.550.832,22Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 291.778,64 291.778,6410. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı -41.207.629,36 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek -41.499.408 -12.550.832,2220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimizin 25.02.2021 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında ekte yer alan Kar Dağıtım Tablosunun Genel Kurula teklif olarak götürülmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913139BIST