***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
01.07.2020 17:14
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 01.07.2020 tarih, BİAŞ-2-2831 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853759
BIST
17:42115.525
En Yüksek
|Değişim
|: -0,86%
|| -999,69
|Açılış
|: 117.168
|
|Önceki Kapanış
|: 116.525
|
117.358
En Düşük
115.123
17:426,8565
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0035
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8600
|
6,8574
En Düşük
6,8437
17:427,7173
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0193
|Açılış
|: 7,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6850
|
7,7294
En Düşük
7,6689
17:42389,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -3,08
|Açılış
|: 389,39
|
|Önceki Kapanış
|: 392,46
|
394,40
En Düşük
388,29
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,63
|13.672.537
|% 10,00
|
|AYEN
|6,06
|113.206.881
|% 9,98
|
|KENT
|565,10
|13.744.155
|% 9,98
|
|CMBTN
|66,20
|16.394.018
|% 9,97
|
|AKMGY
|39,92
|4.656.009
|% 9,97
|
|UZERB
|5,02
|40.401
|% -7,04
|
|ULAS
|5,50
|6.854.062
|% -6,62
|
|EKIZ
|9,75
|1.031.545
|% -4,79
|
|DAGHL
|7,37
|1.846.543
|% -4,78
|
|IDEAS
|3,82
|549.698
|% -4,74
|
|KRDMD
|3,25
|1.924.571.647
|% 0,00
|
|ASELS
|32,84
|1.208.894.645
|% 1,11
|
|THYAO
|12,30
|1.192.584.937
|% -1,76
|
|GARAN
|8,31
|1.183.491.792
|% -1,77
|
|ODAS
|2,58
|974.774.661
|% 4,03
|
|KRDMD
|3,25
|1.924.571.647
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,01
|915.233.352
|% -1,95
|
|ODAS
|2,58
|974.774.661
|% 4,03
|
|DOHOL
|2,21
|793.135.092
|% 5,24
|
|SKBNK
|1,51
|465.820.173
|% 4,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5066
|8,5493
|% 0,38
|
|Frank
|7,2226
|7,2661
|% 0,24
|
|Riyal
|1,8220
|1,8312
|% 0,01
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.763
|-18,46
|
|Altın Gr.
|389
|389
|-3,12
|
|Cumhuriyet
|2.583
|2.622
|-3,00
|
|Tam
|2.598
|2.611
|-12,60
|
|Yarım
|1.262
|1.277
|-6,10
|
|Çeyrek
|631
|639
|-3,10
|
|Gümüş.Ons
|17,84
|17,88
|-0,33
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,05
|
|B. Petrol
|41,73
|41,73
|0,46
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:52XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1202, 7 kaybederek (% -1.11 ) 107, 141
-
17:52
EUYO, OSMEN, KRDMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52
ULAS, ISATR, UZERB değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:52YKSLN
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 847, 349 adet işlem
-
17:50ULAS
Yüzde -6.11 oranında düşüşle 5.53 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 234, 604 adet işlem