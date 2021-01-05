***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
05.01.2021 17:24
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 05.01.2021 tarih, BİAŞ-2-45 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897182
BIST
17:121.481
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -14,46
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.495
|
1.507
En Düşük
1.475
17:127,4229
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0007
|Açılış
|: 7,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3850
|
7,4325
En Düşük
7,3562
17:129,1123
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0189
|Açılış
|: 9,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0600
|
9,1222
En Düşük
9,0475
17:12465,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 1,57
|Açılış
|: 465,37
|
|Önceki Kapanış
|: 463,80
|
465,76
En Düşük
460,42
BIST En Aktif Hisseler17:12
|DGGYO
|9,24
|5.469.666
|% 10,00
|
|DOBUR
|23,32
|2.675.174
|% 10,00
|
|SANFM
|15,40
|1.306.311
|% 10,00
|
|LINK
|68,30
|21.200.980
|% 9,98
|
|ATSYH
|6,72
|763.080
|% 9,98
|
|EMNIS
|33,30
|445.836
|% -10,00
|
|KSTUR
|155,70
|465.882
|% -10,00
|
|OLMIP
|10,80
|3.418.027
|% -10,00
|
|GOZDE
|7,75
|247.694.292
|% -9,99
|
|NIBAS
|51,50
|39.334.234
|% -9,97
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|GUBRF
|69,75
|2.485.653.121
|% -9,94
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|GARAN
|10,08
|1.716.955.207
|% -2,33
|
|KOZAL
|104,20
|1.600.269.379
|% -1,98
|
|EKGYO
|2,39
|3.225.129.331
|% 1,70
|
|PETKM
|5,17
|1.773.790.547
|% 3,82
|
|KARSN
|3,59
|1.032.730.358
|% 0,56
|
|YKBNK
|3,04
|784.871.668
|% -0,98
|
|ISGYO
|2,70
|721.787.271
|% -3,23
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4150
|7,4229
|% 0,01
|
|Euro
|9,1038
|9,1123
|% 0,21
|
|Sterlin
|10,0414
|10,0918
|% 0,07
|
|Frank
|8,3972
|8,4478
|% 0,14
|
|Riyal
|1,9718
|1,9816
|% -0,01
|
|17:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|465
|465
|1,30
|
|Cumhuriyet
|3.079
|3.126
|32,00
|
|Tam
|3.062
|3.142
|35,99
|
|Yarım
|1.480
|1.520
|17,41
|
|Çeyrek
|742
|760
|8,70
|
Seans Raporu
17:12
daha fazla
-
17:26BJKAS
Yüzde -4.11 oranında düşüşle 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 696, 279 adet işlem
-
17:25XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -24, 42 kaybederek (% -1.48 ) 1, 628
-
17:25XU100
Endeks 1, 479 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 11 altında . İşlem hacmi 36, 805.00 milyon TL de
-
17:25BJKAS
Yüzde -4.35 oranında düşüşle 3.96 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 695, 660 adet işlem
-
17:24RODRG
Yüzde -4.62 oranında düşüşle 13.00 lira fiyatla işlem gören hissede 237, 720 adet işlem