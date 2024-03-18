***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.03.2024 16:32
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 18.03.2024 tarih, E-18454353-100.06-24956 sayılı yazısı ile şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak açıklama talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'ne göre, kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259840
BIST
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16:478.760
En Düşük
|Değişim
|: -0,78%
|| -68,83
|Açılış
|: 8.845
|
|Önceki Kapanış
|: 8.829
|
8.746
En Yüksek
8.863
16:4732,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1770
|Açılış
|: 33,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,4320
En Düşük
32,0900
16:4735,2225
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,1045
|Açılış
|: 36,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,6000
|
35,4441
En Düşük
34,9627
16:472.239,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 12,42
|Açılış
|: 2.239,51
|
|Önceki Kapanış
|: 2.227,09
|
2.247,14
En Düşük
2.223,86
BIST En Aktif Hisseler16:45
|PKART
|76,50
|32.291.487
|% 9,99
|
|BRKVY
|199,80
|35.677.193
|% 9,96
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|PSDTC
|101,10
|17.813.375
|% 9,95
|
|FONET
|28,08
|54.151.297
|% -10,00
|
|ARTMS
|59,05
|1.021.656.415
|% -9,98
|
|PEKGY
|23,88
|246.057.194
|% -9,95
|
|AKFYE
|28,62
|337.052.245
|% -9,94
|
|VRGYO
|51,25
|408.310.326
|% -9,93
|
|DOAS
|313,50
|3.922.908.632
|% 4,67
|
|TUPRS
|166,80
|3.897.776.863
|% 2,33
|
|THYAO
|269,50
|3.677.924.649
|% -0,28
|
|ALVES
|56,65
|2.883.504.838
|% -6,75
|
|PATEK
|157,20
|2.406.835.023
|% -3,68
|
|ZOREN
|5,26
|1.216.483.964
|% 2,53
|
|EKGYO
|10,63
|1.041.164.680
|% -1,39
|
|AKFGY
|2,51
|199.682.323
|% -4,92
|
|YKBNK
|22,18
|1.720.562.361
|% 0,64
|
|TSPOR
|1,52
|106.261.546
|% -5,59
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,2981
|32,3041
|% 0,55
|
|Euro
|35,2095
|35,2225
|% 0,30
|
|Sterlin
|42,2535
|42,4653
|% 1,60
|
|Frank
|37,5204
|37,7085
|% 1,52
|
|Riyal
|8,8490
|8,8933
|% 1,58
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,23
|25,26
|% 0,66
|
|Platin
|919,37
|925,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.064,13
|1.066,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,98
|85,98
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.156,65
|2.157,01
|% 0,66
|