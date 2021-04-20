***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarRekabet Kurumu'nun 14.04.2021 tarih E-70922894-100-24350 sayılı yazısı ile Rekabet Kurulu'nun 01.04.2021 tarihli ve 21-18/231-M sayılı kararı ile, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik olarak, Baştaş Başkent Sanayi ve Ticaret A.Ş. hakkında soruşturma açılmasına karar verdiği öğrenilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/929717BIST