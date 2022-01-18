***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2022 11:55
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.01.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası ara
14:332.068
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -17,44
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 2.086
|
2.086
En Düşük
2.061
14:3313,5406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,1031
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,5621
En Düşük
13,4068
14:3315,4364
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1022
|Açılış
|: 15,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4677
En Düşük
15,3044
14:33787,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,86
|Açılış
|: 788,03
|
|Önceki Kapanış
|: 786,12
|
790,87
En Düşük
783,36
BIST En Aktif Hisseler14:31
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
|
|IZTAR
|22,70
|42.728.151
|% 8,10
|
|KRSTL
|5,16
|70.118.910
|% 7,95
|
|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
|
|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
|
|UZERB
|66,65
|1.952.480
|% -9,99
|
|PKENT
|329,10
|64.830.886
|% -9,98
|
|INTEM
|101,10
|7.501.808
|% -9,97
|
|THYAO
|27,70
|2.308.514.031
|% -2,05
|
|KRDMD
|12,48
|1.739.831.400
|% -2,19
|
|GARAN
|12,00
|1.324.273.470
|% 0,08
|
|YKBNK
|4,09
|1.238.076.090
|% 1,49
|
|AKBNK
|7,78
|1.080.296.742
|% 0,39
|
|YKBNK
|4,09
|1.238.076.090
|% 1,49
|
|HALKB
|5,54
|894.460.121
|% 1,65
|
|EKGYO
|2,49
|395.037.302
|% -0,80
|
|AKBNK
|7,78
|1.080.296.742
|% 0,39
|
|KRDMD
|12,48
|1.739.831.400
|% -2,19
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5368
|13,5406
|% 0,77
|
|Euro
|15,4258
|15,4364
|% 0,67
|
|Sterlin
|18,3758
|18,4680
|% 0,54
|
|Frank
|14,7333
|14,8221
|% 0,66
|
|Riyal
|3,5973
|3,6153
|% 0,76
|
|14:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.812
|-7,81
|
|Altın Gr.
|788
|788
|2,20
|
|Cumhuriyet
|5.237
|5.317
|18,00
|
|Tam
|5.210
|5.342
|11,79
|
|Yarım
|2.518
|2.584
|5,71
|
|Çeyrek
|1.263
|1.292
|2,85
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,88
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,94
|9,95
|-0,01
|
|B. Petrol
|87,61
|87,61
|1,13
|
Seans Raporu
14:31
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : UFUK, EMNIS
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14:39
Tabandan işlem gören hisse senetleri : INTEM, QNBFL, UZERB, AKFGY, QNBFB, PKENT