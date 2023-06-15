***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.06.2023 13:46
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden alternatif enerji kaynakları ön çalışmaları ile ilgili bu açıklama yapılmaktadır.Artan enerji maliyetleri karşısında, Şirket yönetimi tarafından alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili değerlendirmeler ve ön çalışmalar yapılmaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından söz konusu geliştirme ve kullanıma dair yatırımların ne şekilde ilerletileceğine yönelik henüz bir karar alınmamıştır. Yönetim kurulu tarafından bu yönde somut bir karar verildiğinde KAP aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158931
BIST
17:495.473
En Düşük
|Değişim
|: 2,10%
|| 112,54
|Açılış
|: 5.398
|
|Önceki Kapanış
|: 5.361
|
5.378
En Yüksek
5.476
17:4923,6750
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,1045
|Açılış
|: 23,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,5300
|
23,6758
En Düşük
23,4435
17:4925,8658
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,3656
|Açılış
|: 25,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 25,5000
|
25,8727
En Düşük
25,3574
17:491.488,13
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 17,71
|Açılış
|: 1.488,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.470,42
|
1.491,77
En Düşük
1.462,50
BIST En Aktif Hisseler17:47
|EUHOL
|1,98
|49.532.495
|% 10,00
|
|KLKIM
|53,90
|57.744.334
|% 10,00
|
|OSTIM
|3,85
|72.229.059
|% 10,00
|
|RHEAG
|5,94
|14.822.067
|% 10,00
|
|VKFYO
|21,02
|20.029.281
|% 9,99
|
|IHAAS
|152,40
|43.366.259
|% -9,98
|
|BURCE
|158,10
|34.278.075
|% -9,97
|
|BURVA
|70,85
|134.520.949
|% -9,97
|
|AYCES
|132,30
|179.914.793
|% -7,09
|
|AVOD
|3,28
|180.221.231
|% -6,55
|
|THYAO
|183,30
|6.715.666.614
|% 0,22
|
|SASA
|56,30
|4.617.511.848
|% 2,46
|
|AKBNK
|19,09
|4.094.460.322
|% 3,92
|
|YKBNK
|12,74
|3.579.849.504
|% 5,38
|
|ISCTR
|13,71
|2.986.284.994
|% 3,55
|
|YKBNK
|12,74
|3.579.849.504
|% 5,38
|
|ISCTR
|13,71
|2.986.284.994
|% 3,55
|
|AKBNK
|19,09
|4.094.460.322
|% 3,92
|
|ZOREN
|3,05
|616.025.100
|% 6,27
|
|EKGYO
|7,16
|788.405.879
|% 0,85
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,6662
|23,6821
|% 0,47
|
|Euro
|25,8401
|25,8596
|% 1,41
|
|Sterlin
|30,0855
|30,2364
|% 1,18
|
|Frank
|26,3744
|26,5333
|% 1,30
|
|Riyal
|6,2924
|6,3240
|% 0,48
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.952
|1.953
|9,95
|
|Altın Gr.
|1.488
|1.489
|18,12
|
|Cumhuriyet
|9.776
|9.924
|-78,00
|
|Tam
|9.722
|9.987
|-68,26
|
|Yarım
|4.763
|4.876
|21,00
|
|Çeyrek
|2.381
|2.438
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,62
|23,65
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|18,10
|18,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|74,28
|74,28
|1,08
|