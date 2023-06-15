***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYatırımcılarımızdan gelen sorulara istinaden alternatif enerji kaynakları ön çalışmaları ile ilgili bu açıklama yapılmaktadır.Artan enerji maliyetleri karşısında, Şirket yönetimi tarafından alternatif enerji kaynaklarının geliştirilmesi ve kullanılması ile ilgili değerlendirmeler ve ön çalışmalar yapılmaktadır. Şirket yönetim kurulu tarafından söz konusu geliştirme ve kullanıma dair yatırımların ne şekilde ilerletileceğine yönelik henüz bir karar alınmamıştır. Yönetim kurulu tarafından bu yönde somut bir karar verildiğinde KAP aracılığıyla yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158931BIST