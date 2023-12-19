***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.12.2023 15:28
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İşyerimizde uygulanmakta olan Grup Toplu İş Sözleşmesi 31.12.2023 tarihinde sona ereceğinden, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ile Türkiye Çimse-İş Sendikası arasında yapılacak olan yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerine 19.12.2023 Salı günü başlanacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226976
BIST
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16:007.706
En Düşük
|Değişim
|: -1,08%
|| -84,36
|Açılış
|: 7.784
|
|Önceki Kapanış
|: 7.790
|
7.643
En Yüksek
7.786
16:0029,0989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0421
|Açılış
|: 29,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,0650
|
29,0989
En Düşük
28,9845
16:0031,9138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,1581
|Açılış
|: 31,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6800
|
31,9572
En Düşük
31,7021
16:001.898,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 5,26
|Açılış
|: 1.898,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.893,64
|
1.899,11
En Düşük
1.888,63
BIST En Aktif Hisseler15:58
|SELGD
|19,58
|2.019.576
|% 10,00
|
|ULUUN
|28,70
|179.257.017
|% 9,96
|
|QNBFB
|258,00
|4.458.498
|% 9,93
|
|BAYRK
|9,98
|22.014.537
|% 9,91
|
|KBORU
|52,95
|242.950.921
|% 9,90
|
|IEYHO
|3,87
|164.100.772
|% -10,00
|
|FORMT
|2,70
|216.432.319
|% -10,00
|
|SAMAT
|45,00
|24.142.995
|% -10,00
|
|SONME
|61,75
|1.426.088
|% -9,99
|
|PRZMA
|37,18
|13.229.010
|% -9,98
|
|THYAO
|246,30
|5.461.325.418
|% 0,24
|
|EREGL
|42,76
|4.661.505.023
|% 2,30
|
|YKBNK
|20,42
|3.347.252.630
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,92
|3.312.249.906
|% -3,00
|
|AKBNK
|38,40
|2.747.261.042
|% -2,54
|
|BEGYO
|2,97
|1.318.406.131
|% -7,48
|
|YKBNK
|20,42
|3.347.252.630
|% -4,13
|
|ISCTR
|23,92
|3.312.249.906
|% -3,00
|
|EKGYO
|7,11
|844.992.217
|% -2,74
|
|EREGL
|42,76
|4.661.505.023
|% 2,30
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0893
|29,0955
|% 0,13
|
|Euro
|31,9010
|31,9163
|% 0,51
|
|Sterlin
|36,9412
|37,1265
|% 0,83
|
|Frank
|33,5594
|33,7615
|% 0,60
|
|Riyal
|7,7327
|7,7715
|% 0,13
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,93
|23,96
|% 0,66
|
|Platin
|945,90
|947,53
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.177,69
|1.181,10
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,82
|77,82
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,33
|2.029,62
|% 0,66
|
Seans Raporu
15:58
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