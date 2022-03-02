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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.03.2022 17:28
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşümü
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Dönüşüm Nedeni Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşümü

Sermaye Tescil Tarihi 02.03.2022
Tescil Edilen Sermaye 431.559.120

Geçici Kaydi Payların Dönüşüm Detayı
Geçici Kaydi Pay ISIN Verilecek Menkul Kıymet
BASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 BASCM, TREBASC00013

Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihi 04.03.2022
Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 131.559.120 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 431.559.120 TL'ye çıkarılmasına ilişkin artırılan 300.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden Geçici Kaydi Payların (Makbuzların) Kaydi Paya dönüştürülmesi işlemi 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006523


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