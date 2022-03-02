***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Pay Dönüşümü İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya DönüşümüYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDönüşüm Nedeni Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya DönüşümüSermaye Tescil Tarihi 02.03.2022Tescil Edilen Sermaye 431.559.120Geçici Kaydi Payların Dönüşüm DetayıGeçici Kaydi Pay ISIN Verilecek Menkul KıymetBASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 BASCM, TREBASC00013Geçici Kaydi Payların Kaydi Paya Dönüşüm Tarihi 04.03.2022Kayıt Tarihi 03.03.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 131.559.120 TL tutarındaki ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 431.559.120 TL'ye çıkarılmasına ilişkin artırılan 300.000.000 TL'lik sermayeye tekabül eden Geçici Kaydi Payların (Makbuzların) Kaydi Paya dönüştürülmesi işlemi 4 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilecektir.Kamuoyunun bilgisine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006523BIST