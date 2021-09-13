***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
13.09.2021 13:44
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı'na Başvuru Hakkında - Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM, TREBASC00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 24.08.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2021 tarihli ve 155 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Şirketimizin dış kaynak borçlarının finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye çıkartılmasına ve artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine, sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının nominal değeri üzerinden (0,01 TL) kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına, sermaye artırımı kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına, esas Sözleşme değişikliğine yönelik gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği 06.08.2021 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Bu kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 10.08.2021 tarihinde yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-10085 sayı, 24.08.2021 tarihli yazı ile onaylanmıştır.
Esas Sözleşmenin tadil edilecek maddesi 26.08.2021 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına sunulmuş olup, 13.09.2021 tarihinde tebliğ edilen E-50035491-431.02-00066942831 sayı, 03.09.2021 tarihli yazı ile onaylanmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı ve Spk Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/963391
BIST