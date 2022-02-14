***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılan Rüçhan Haklarına İlişkin Açıklama (Parficim)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00015Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.01.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 08.11.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede de belirtildiği üzere) Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenerek kullanılacağı ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağı kamuya açıklanmıştır.Yine Şirketimizin 17.01.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 19.01.2022 -17.02.2022 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılacağı kamuya açıklanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımına 19.01.2022 tarihinde başlanmış olup, Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından yukarıda taahhüdünün rüçhan haklarına ilişkin kısmına uygun şekilde Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı kullanılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bastas Cimento İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001456BIST