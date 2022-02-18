***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarına İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00015 1.860.517,343Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1.860.517,343Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.01.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 19.01.2022 -17.02.2022 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların (geçici kaydi pay) toplam nominal değeri 1.860.517,343 TL'dir Söz konusu paylar 21.02.2022 ve 22.02.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bastas Cimento İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdfEK: 2 Kullanılmayan Paylara İlişkin Rapor (MKK).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002701BIST