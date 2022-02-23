***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
23.02.2022 10:46
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Sermaye Artışından Sağlanan Fon Miktarı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00015 1.860.517,343
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1.860.517,343
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.01.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.02.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 13.01.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 21.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, 19.01.2022 tarihinde başlayan yeni pay (rüçhan) hakkı kullandırma işlemleri 17.02.2022 tarihinde tamamlanmıştır. Yeni pay (rüçhan) hakkı kullanım tarihleri içinde kullanılan yeni pay alma haklarından 298.139.491,02 TL fon girdisi sağlanmıştır.
Yeni pay (rüçhan) hakkı kullanımdan sonra kalan 1.860.517,343 TL nominal değerli geçici kaydi payların (makbuzların), Borsa İstanbul Birincil Piyasada 21.02.2022 – 22.02.2022 tarihleri arasında satışı sonucunda brüt 5.666.607,68 TL fon girdisi sağlanmıştır.
Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı satıldığından ana ortağımız PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından verilen satın alma taahhüdüne başvurmaya gerek kalmamıştır.
Bu kapsamda, sermaye artırımından sağlanan toplam brüt fon tutarı 300.000.000 TL nominal bedel ve brüt 3.806.098,70 TL emisyon primi olmak üzere 303.806.098,70 TL'dir
Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin sermaye artırım süreci tamamlanmış olup, sermaye artırımına ilişkin esas sözleşme tadilinin tescil ve ilanına ilişkin gerekli süreçler Şirketimizce takip edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003666
BIST