***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımı Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 06.08.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 131.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 431.559.120Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00021 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00015 1.860.517,343Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 131.559.120 300.000.000,000 228,03436 1.860.517,343Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 19.01.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 17.02.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 10.08.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 24.08.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 12.10.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 10.11.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 13.01.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 21.01.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 20.01.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 02.03.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin sermaye artırım sürecine yönelik 12.10.2021 tarihinde gerçekleştirilen olağanüstü genel kurul toplantı kararı ve bu kapsamda Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından uygun görülen tadil metni uyarınca tadili 02.03.2022 tarihi itibariyle Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.Bu kapsamda, olağanüstü genel kurul toplantısının 3. gündem maddesinde karara bağlanan, Şirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesine ilişkin işlemler tamamlanmış olup, yeni sermaye tescil edilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bastas Esas Sozlesme Tadil SPK Onay.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006522BIST