Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

18.07.2022 11:37
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil

18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM, TREBASC00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.07.2022 tarihli ve 172 sayılı Yönetim Kurulu Kararı'na göre
Şirketimizin dış kaynak borçlarının finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 payın nominal değeri olan 0,01 TL (1 lot = 100 adet pay için 1 TL) üzerinden kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
Sermaye artırımı kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
Esas Sözleşme değişikliğine yönelik gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
Sermaye artırımı sürecine ilişkin süreçlerin ve prosedürlerin takibi için Hüseyin Burak AKIN ve Emine ÜSTÜNDAĞ‘a müştereken yetki verilmesine,
Sermaye artırımı ve süreç ilgili gelişmelerin Şirketimiz pay sahiplerine Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığı ile bildirilmesine karar verilmiştir.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil Tasarısı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1045706


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
11:502.433
Değişim :  2,11% |  50,23
Açılış :  2.402  
Önceki Kapanış :  2.382  
En Yüksek
2.436 En Düşük
2.402
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler11:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RTALB 9,24 100.698.451 % 10,00  
ANGEN 32,14 76.550.872 % 9,99  
KLRHO 11,41 21.063.685 % 9,92  
UFUK 77,00 203.511 % 9,69  
BIZIM 19,03 30.145.445 % 9,12  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Dolar 17,4908 17,5014 % 0,58  
Euro 17,7249 17,7412 % 1,08  
Sterlin 20,8116 20,9160 % 1,11  
Frank 17,8730 17,9807 % 0,65  
Riyal 4,6423 4,6656 % 0,49  
daha fazla
11:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.719 1.719 11,08  
Altın Gr. 966 966 10,59  
Cumhuriyet 6.507 6.605 -23,00  
Tam 6.592 6.672 -32,00  
Yarım 3.203 3.256 -9,00  
Çeyrek 1.606 1.628 -4,00  
Gümüş.Ons 18,94 18,97 0,25  
Gümüş Gr. 10,63 10,65 0,17  
B. Petrol 104 104 2,64  
Seans Raporu 11:50
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru