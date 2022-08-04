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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

04.08.2022 16:17
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na Başvuru Hakkında - Onay
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni İlgili Bildirim Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ile ilgili olup daha önceki gönderide "Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi" bilgisi sehven "SPK Başvuru Tarihi" alanına girildiğinden düzeltme yapılmıştır.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM, TREBASC00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385

Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.07.2022 tarihli ve 172 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile
Şirketimizin dış kaynak borçlarının finansmanı ve yeni yatırım süreçlerindeki ihtiyaçlarını karşılamak üzere, 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına ve artırımı temsilen çıkarılacak payların hamiline yazılı kayden izlenen pay olarak ihraç edilmesine,
Sermaye artırımında mevcut ortakların yeni pay alma hakkının kısıtlanmamasına ve yeni pay alma haklarının 1 payın nominal değeri olan 0,01 TL (1 lot = 100 adet pay için 1 TL) üzerinden kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına,
Sermaye artırımı kapsamında Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadili edilmesine ve bu kapsamda gerekli onayların alınması için Sermaye Piyasası Kurulu ve takiben Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı'na gerekli başvuruların yapılmasına,
Esas Sözleşme değişikliğine yönelik gerekli onayların alınmasını müteakip Esas Sözleşme Değişikliğinin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verildiği 18.07.2022 tarihinde kamuya açıklanmıştır.
Bu kapsamda, Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye, Paylar ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 18.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-24512 sayı, 02.08.2022 tarihli yazı ile onaylanmıştır.
Esas Sözleşmenin tadil edilecek maddesi Ticaret Bakanlığı onayına sunulacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Esas Sözleşme Tadil SPK Onaylı.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051901


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