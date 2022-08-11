***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımına İlişkin Ticaret Bakanlığı'na Başvuru Hakkında - OnayYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM, TREBASC00013 HamilineMevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022Ek AçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metni uyarınca tadil edilmesine yönelik Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını almak için 18.07.2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvuru Sermaye Piyasası Kurulu tarafından E-29833736-110.03.03-24512 sayı, 02.08.2022 tarihli yazı ile onaylanmıştır.Esas Sözleşmenin tadil edilecek maddesi 04.08.2022 tarihinde Ticaret Bakanlığı onayına sunulmuş olup, 11.08.2022 tarihinde tebliğ edilen E-50035491-431.02-00077076397 sayı, 09.08.2022 tarihli yazı ile onaylanmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1054620BIST