Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

19.09.2022 14:49
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bil


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi SATILAMAYAN PAYLARIN TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM, TREBASC00013 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi

Ek Açıklamalar
Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından Şirketin (431.559.120 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 228.440.880 TL artırılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik) sermaye artırımında
PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres e ait Baştaş Çimento'nun sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının tamamen ve nakden kullanılmasına,
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılmayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alınmasına
Karar verilmiş ve bu kapsamda ilgili karar ve satın alma taahhütnamesi Şirketimize iletilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimiz sermaye artırımında PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e ait Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından kullanılacak ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e tarafından satın alınacaktır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063949


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
16:003.333
Değişim :  -1,32% |  -44,71
Açılış :  3.383  
Önceki Kapanış :  3.377  
En Yüksek
3.394 En Düşük
3.320
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:58
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SMRTG 45,98 106.876.060 % 10,00  
RODRG 37,90 8.759.104 % 9,98  
MERKO 6,51 24.729.057 % 9,97  
HKTM 34,04 25.948.519 % 9,95  
PRDGS 3,98 41.347.950 % 9,94  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Dolar 18,2938 18,2999 % 0,24  
Euro 18,3093 18,3537 % 0,38  
Sterlin 20,7513 20,8554 % -0,17  
Frank 18,8544 18,9680 % 0,06  
Riyal 4,8504 4,8747 % 0,14  
daha fazla
15:58 Alış Satış %  
Altın Ons 1.667 1.667 -8,73  
Altın Gr. 980 980 -3,66  
Cumhuriyet 6.639 6.739 -24,00  
Tam 6.671 6.754 42,00  
Yarım 3.250 3.289 8,00  
Çeyrek 1.630 1.646 5,00  
Gümüş.Ons 19,32 19,35 -0,24  
Gümüş Gr. 11,37 11,38 -0,15  
B. Petrol 88,88 88,88 -2,47  
Seans Raporu 15:58
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru