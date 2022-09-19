***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
19.09.2022 14:49
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SATILAMAYAN PAYLARIN TAAHHÜDÜNE İLİŞKİN AÇIKLAMA
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM, TREBASC00013 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
Ek Açıklamalar
Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından Şirketin (431.559.120 TL olan mevcut sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere toplam 228.440.880 TL artırılarak 660.000.000 TL'ye çıkartılmasına yönelik) sermaye artırımında
PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres e ait Baştaş Çimento'nun sermayesinin %87,90'ını temsil eden paylara ait yeni pay alma haklarının tamamen ve nakden kullanılmasına,
Yeni pay alma haklarının kullanılmasından ve daha sonra varsa kalan payların Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satışa sunulmasından sonra satılmayan payların olması halinde, bu payların, satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alınmasına
Karar verilmiş ve bu kapsamda ilgili karar ve satın alma taahhütnamesi Şirketimize iletilmiştir.
Bu kapsamda, Şirketimiz sermaye artırımında PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e ait Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı, bedelleri tam ve nakden ödenerek, PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından kullanılacak ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres'e tarafından satın alınacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ticaret Bakanlığı ve SPK Onaylı Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063949
BIST