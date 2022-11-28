***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.11.2022 10:54
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kullanılan Rüçhan Haklarına İlişkin Açıklama (Parficim)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0
Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120
Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000
Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00039 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00023
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385
Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.11.2022
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.11.2022
Para Birimi TRY
Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAY
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildi
SPK Başvuru Tarihi 20.09.2022
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 11.11.2022
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 18.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 17.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Şirketimiz tarafından 19.09.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede de belirtildiği üzere) Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenerek kullanılacağı ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağı kamuya açıklanmıştır.
Yine Şirketimizin 14.11.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 16.11.2022 -30.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacağı kamuya açıklanmıştır.
Yeni pay alma haklarının kullanımına 16.11.2022 tarihinde başlanmış olup, Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından yukarıda taahhüdünün rüçhan haklarına ilişkin kısmına uygun şekilde Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı kullanılmıştır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Bastas Cimento İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082503
BIST