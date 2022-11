***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kullanılan Rüçhan Haklarına İlişkin Açıklama (Parficim)Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00039 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00023Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.11.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.11.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz tarafından 19.09.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında (Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede de belirtildiği üzere) Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamının, bedelleri tam ve nakden ödenerek kullanılacağı ve ayrıca, yeni pay alma hakkı kullanılmayan ve daha sonra Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da satılmayan pay olması halinde, söz konusu paylar da Şirkete verilen taahhütname çerçevesinde satış süresinin bitiş tarihinden itibaren üç işgünü içerisinde, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenerek satın alınacağı kamuya açıklanmıştır.Yine Şirketimizin 14.11.2022 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında Şirketimizin 431.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 228.440.880 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 660.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin yeni pay alma haklarının izahnamede belirtilen esaslara uygun olarak 16.11.2022 -30.11.2022 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacağı kamuya açıklanmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanımına 16.11.2022 tarihinde başlanmış olup, Şirketimiz ana ortağı PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından yukarıda taahhüdünün rüçhan haklarına ilişkin kısmına uygun şekilde Şirket sermayesinin %87,90'ınını temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma (rüçhan) haklarının tamamı kullanılmıştır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Bastas Cimento İzahname (SPK Tarafından Onaylanan).pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082503BIST