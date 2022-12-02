***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yeni Pay Alma Haklarının Kullanımından Sonra Kalan Payların Borsada Satışının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 18.07.2022Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 0Mevcut Sermaye (TL) 431.559.120Ulaşılacak Sermaye (TL) 660.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)BASCM, TREBASC00013 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 1,00 BASCM(MAKBUZ), TREBASC00039 Hamiline BASCM(RÜÇHAN), TRRBASC00023 619.394,286Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 431.559.120 228.440.880,000 52,93385 619.394,286Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Satılamayan paylar için Şirket ana ortağı PARFICIM - Societe de Participations Financieres et Immobilieres tarafından satın alma taahhüdü verilmiştir.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 16.11.2022Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 30.11.2022Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 18.07.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 02.08.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 05.09.2022Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadili Konusu Görüşüldü mü ? Kabul edildi mi ? Kabul edildiSPK Başvuru Tarihi 20.09.2022SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 11.11.2022Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Geçici Kaydi PayÖdeme Tarihi 18.11.2022 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 17.11.2022 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimizin 01.12.2022 tarihinde KAP‘ta yayımlanan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna istinaden pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 619.394,286 TL nominal değerli payların 02.12.2022 ve 05.12.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa 'da satışa sunulacağını kamuya duyurulmuştur. Birincil Piyasada gerçekleştirilen satış kapsamında yeni pay alma (rüçhan) hakkı kullanımı sonrası kalan payların tamamı 02.12.2022 itibariyle (bugün) satılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083893BIST