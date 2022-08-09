***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
09.08.2022 18:14
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.01.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu IIV-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'üncü maddesi gereğince, "payları borsada işlem gören halka açık ortaklıklar tarafından yapılmış olan bedelli sermaye artırımdan elde edilen fonun hangi amaçlarla kullanıldığına ilişkin olarak kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tabloların ilanını takip eden on iş günü içinde yönetim kurulu tarafından bir rapor hazırlanması ve Şirket'in internet sitesi ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayınlanması zorunludur." İşbu rapor, Sermaye artırımından elde edilen fonun Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 10.11.2021 tarih ve 159 sayılı kararı ekinde onaylanan fonun kullanım yerlerine ilişkin raporda belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına dair değerlendirmeleri içerecek şekilde yönetim kurulu tarafından hazırlanmış olup ekte kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053577
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