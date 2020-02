***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGUY DOMINIQUE LOIS SIDOS Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vicat Grup Yönetim Kurulu BaşkanıGIANFRANCO LUBIESNY TANTARDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici VICAT Grubunda Yönetici Vicat Grubunda YöneticiHÜSEYİN BURAK AKIN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali Koordinatör ve Strateji Koordinatörü Genel MüdürAYDIN EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür YardımcısıMURAT ÇAĞLAYAN Fabrika Direktörü MühendisSEDAT ÖZTÜRK Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Koordinatörü Satış DirektörüBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI 19.425.000,00 19.425.000,00 TRY 100 ANA ORTAĞI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. ÇİMENTO VE BETON ANALİZİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. ATIK İŞLEM VE AYRIŞTIRMA TESİSİ 3.510.000,00 1.755.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821274BIST