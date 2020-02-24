***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
24.02.2020 19:09
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GUY DOMINIQUE LOIS SIDOS Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vicat Grup Yönetim Kurulu Başkanı
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici VICAT Grubunda Yönetici Vicat Grubunda Yönetici
HÜSEYİN BURAK AKIN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Mali Koordinatör ve Strateji Koordinatörü Genel Müdür
AYDIN EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Yardımcısı
MURAT ÇAĞLAYAN Fabrika Direktörü Mühendis
SEDAT ÖZTÜRK Satış Direktörü Üst Düzey Yönetici Satış ve Pazarlama Koordinatörü Satış Direktörü
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI 19.425.000,00 19.425.000,00 TRY 100 ANA ORTAĞI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.
SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. ÇİMENTO VE BETON ANALİZİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. ATIK İŞLEM VE AYRIŞTIRMA TESİSİ 3.510.000,00 1.755.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821274
BIST