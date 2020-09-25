***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET DÜLGER Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Mimar 30.03.2010 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkanı Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)JACQUES MERCERON VICAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 26.08.1994 İcrada Görevli Değil VICAT Grup YöneticisiGUY DOMINIQUE LOIS SIDOS Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis 29.03.2005 İcrada Görevli Değil VICAT Grup Yönetim Kurulu BaşkanıPHILIPPE MICHEL LOUIS CHIORRA Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 21.03.2011 İcrada Görevli Değil VICAT Grubunda Genel Müdür Yardımcısı Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)LOUIS MERCERON VICAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 19.03.2002 İcrada Görevli Değil VICAT Grubunda Yönetim Kurulu ÜyesiSOPHIE SIDOS Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Muhasebe ve Denetim Uzmanı 21.03.2013 İcrada Görevli Değil Vicat Grubu Yönetim Kurulu ÜyesiERDEN KUNTALP Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 16.03.1999 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu ÜyeliğiEROL AKIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 21.03.2007 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu ÜyeliğiMUSTAFA ÜNAL İLKER Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli 21.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu ÜyeliğiYALÇIN KARATEPE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 21.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyeliği Riskin Erken Saptanması Komitesi (üye)GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 30.04.2018 İcrada Görevli Vicat Grubunda Yöneticihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876753BIST