***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.03.2021 09:47
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMİNE ÜSTÜNDAĞ Grup Muhasebe Müdürü 0 332 221 29 30 emine.ustundag@vicat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 206745 / 700874
DOĞUKAN IŞIK Muhasebe Müdür Yardımcısı 0 312 860 65 62 dogukan.isik@vicat.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920348
BIST
11:411.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 17,88
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.433
En Düşük
1.417
11:417,9629
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0419
|Açılış
|: 7,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9000
|
7,9685
En Düşük
7,8757
11:419,4513
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0664
|Açılış
|: 9,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3350
|
9,5060
En Düşük
9,3073
11:41441,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,24
|Açılış
|: 441,55
|
|Önceki Kapanış
|: 441,79
|
444,23
En Düşük
439,13
BIST En Aktif Hisseler11:41
|KSTUR
|314,60
|211.411
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,20
|37.180
|% 10,00
|
|FADE
|17,39
|48.512.241
|% 9,99
|
|TGSAS
|18,82
|14.530.373
|% 9,99
|
|IDEAS
|80,95
|3.665.497
|% 9,99
|
|BRMEN
|2,88
|58.490
|% -10,00
|
|NUGYO
|16,06
|10.247.336
|% -4,40
|
|SONME
|72,75
|1.097.573
|% -4,28
|
|COSMO
|11,00
|31.075
|% -3,93
|
|FRIGO
|31,84
|3.393.646
|% -3,81
|
|GARAN
|7,20
|1.015.007.011
|% 0,00
|
|SASA
|47,98
|750.237.801
|% 1,44
|
|KOZAL
|122,40
|424.054.433
|% 3,03
|
|TUPRS
|96,25
|372.451.131
|% 4,51
|
|KRDMD
|6,80
|367.680.188
|% 1,49
|
|GARAN
|7,20
|1.015.007.011
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,22
|129.017.234
|% -0,45
|
|KRDMD
|6,80
|367.680.188
|% 1,49
|
|SKBNK
|1,23
|66.381.028
|% 3,36
|
|TSKB
|1,45
|69.472.841
|% -0,68
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9502
|7,9629
|% 0,53
|
|Euro
|9,4072
|9,4513
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,8276
|10,8819
|% 0,17
|
|Frank
|8,4341
|8,4849
|% 0,02
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% 0,11
|
|11:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-2,86
|
|Altın Gr.
|441
|442
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.916
|2.960
|11,00
|
|Tam
|2.905
|2.980
|16,38
|
|Yarım
|1.404
|1.442
|7,92
|
|Çeyrek
|704
|721
|3,97
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,36
|-0,03
|
|B. Petrol
|63,62
|63,62
|-0,79
|