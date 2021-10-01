***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
01.10.2021 16:08
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
BAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI 64000000 64000000 TRY 100 ANA ORTAĞI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.
SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. ÇİMENTO VE BETON ANALİZİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.
ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. ATIK İŞLEM VE AYRIŞTIRMA TESİSİ 3.510.000,00 1.755.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966084
BIST
16:011.404
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -2,31
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.406
En Düşük
1.395
16:018,8439
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0442
|Açılış
|: 8,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8600
|
8,8958
En Düşük
8,8207
16:0110,2711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0360
|Açılış
|: 10,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3222
En Düşük
10,2389
16:01499,47
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,28
|Açılış
|: 499,47
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
497,31
BIST En Aktif Hisseler16:01
|GARFA
|12,87
|4.529.261
|% 10,00
|
|KARYE
|17,50
|141.725.959
|% 9,99
|
|YAPRK
|32,64
|22.105.950
|% 9,97
|
|UZERB
|31,88
|1.049.936
|% 9,93
|
|DIRIT
|5,11
|358.406
|% 9,89
|
|BIOEN
|29,82
|293.333.668
|% -9,96
|
|RALYH
|5,29
|161.879
|% -9,88
|
|YEOTK
|70,40
|55.206.408
|% -8,69
|
|EUYO
|3,45
|2.393.940
|% -7,51
|
|ATAGY
|4,13
|2.231.207
|% -4,40
|
|GARAN
|9,25
|956.864.296
|% 0,11
|
|MAREN
|9,03
|735.117.250
|% 8,66
|
|SISE
|8,25
|689.515.694
|% 0,73
|
|THYAO
|13,96
|620.270.575
|% 0,07
|
|YKBNK
|2,39
|435.092.279
|% -0,83
|
|YKBNK
|2,39
|435.092.279
|% -0,83
|
|GARAN
|9,25
|956.864.296
|% 0,11
|
|ODAS
|1,38
|133.768.656
|% 0,73
|
|MAREN
|9,03
|735.117.250
|% 8,66
|
|SISE
|8,25
|689.515.694
|% 0,73
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8440
|8,8465
|% -0,47
|
|Euro
|10,2639
|10,2695
|% -0,36
|
|Sterlin
|11,9320
|11,9918
|% 0,01
|
|Frank
|9,4833
|9,5405
|% -0,12
|
|Riyal
|2,3512
|2,3630
|% -0,40
|
|16:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,58
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-2,00
|
|Cumhuriyet
|3.307
|3.357
|6,00
|
|Tam
|3.293
|3.376
|7,79
|
|Yarım
|1.591
|1.633
|3,77
|
|Çeyrek
|798
|816
|1,89
|
|Gümüş.Ons
|22,46
|22,49
|0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,37
|6,37
|0,03
|
|B. Petrol
|77,83
|77,83
|-0,48
|
Seans Raporu
16:01
daha fazla
-
16:14GEDIK
Yüzde -3.50 oranında düşüşle 6.89 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 205, 130 adet işlem
-
16:13GEDIK
Yüzde -3.64 oranında düşüşle 6.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 202, 157 adet işlem
-
16:12XU100
Endeks 1, 404 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 8, 083.00 milyon TL de
-
16:12NTHOL
Yüzde -3.59 oranında düşüşle 4.83 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 354, 728 adet işlem
-
16:11OYLUM
Yüzde -4.93 oranında düşüşle 8.88 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 917, 362 adet işlem