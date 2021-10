***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiBAŞTAŞ HAZIR BETON SAN.VE TİC.A.Ş. HAZIR BETON ÜRETİM VE SATIŞI 64000000 64000000 TRY 100 ANA ORTAĞI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.SİGMA BETON LAB.HİZ.LTD.ŞTİ. ÇİMENTO VE BETON ANALİZİ 20.000,00 10.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.ÇÖZÜM ENDÜSTRİ.ATIK İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş. ATIK İŞLEM VE AYRIŞTIRMA TESİSİ 3.510.000,00 1.755.000,00 TRY 50,00 HİSSEDARI BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ ve TİC. A.Ş.'DİR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966084BIST