***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoEMİNE ÜSTÜNDAĞ Muhasebe Direktörü 0 332 221 29 30 emine.ustundag@vicat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 206745 / 700874OZAN NARİN Muhasebe Müdürü 0 312 860 65 62 ozan.narin@vicat.com.trSermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği- Seçim Yapınız Seçim Yapınız 660000000 TRYYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGUY DOMINIQUE LOIS SIDOS Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vicat Grup Yönetim Kurulu BaşkanıGIANFRANCO LUBIESNY TANTARDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici VICAT Grubunda Yönetici Vicat Grubunda YöneticiHÜSEYİN BURAK AKIN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Genel MüdürAYDIN EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür YardımcısıERDEM GÖKKUŞ Fabrika Direktörü MühendisSEDAT ÖZTÜRK Satış Direktörü Mühendis Satış Direktörü Satış Direktörühttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118277BIST