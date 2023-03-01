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***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

01.03.2023 15:38
***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
EMİNE ÜSTÜNDAĞ Muhasebe Direktörü 0 332 221 29 30 emine.ustundag@vicat.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey / Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 206745 / 700874
OZAN NARİN Muhasebe Müdürü 0 312 860 65 62 ozan.narin@vicat.com.tr

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
- Seçim Yapınız Seçim Yapınız 660000000 TRY

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
GUY DOMINIQUE LOIS SIDOS Yönetim Kurulu Üyesi Mühendis VICAT Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vicat Grup Yönetim Kurulu Başkanı
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDIN Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici VICAT Grubunda Yönetici Vicat Grubunda Yönetici
HÜSEYİN BURAK AKIN Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Genel Müdür Genel Müdür
AYDIN EROĞLU Genel Müdür Yardımcısı Mühendis Genel Müdür Yardımcısı
ERDEM GÖKKUŞ Fabrika Direktörü Mühendis
SEDAT ÖZTÜRK Satış Direktörü Mühendis Satış Direktörü Satış Direktörü




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1118277


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RAYSG 21,56 14.512.661 % 10,00  
EUKYO 4,40 8.284.392 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
PSDTC 34,10 19.089.133 % 10,00  
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Riyal 5,0194 5,0446 % 0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.855 18,27  
Altın Gr. 1.127 1.127 11,59  
Cumhuriyet 7.582 7.697 45,00  
Tam 7.655 7.722 79,00  
Yarım 3.740 3.779 39,00  
Çeyrek 1.870 1.889 19,00  
Gümüş.Ons 21,22 21,24 0,30  
Gümüş Gr. 12,90 12,91 0,19  
B. Petrol 85,83 85,83 1,08  
Seans Raporu 18:05
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