***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu









***BASCM*** BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeTasarruf Sahiplerine Satış DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 131.559.120 TL olan sermayesinin esas sermaye sisteminde 300.000.000 TL nakden sermaye artırımı yapılarak 431.559.120 TL'ye yükseltilmesi nedeniyle, yeni pay alma hakları izahnamede belirtilen esaslara uygun şekilde 1 lot (100 adet) pay karşılığında (beheri 0,01 TL nominal değerli pay için 0,01 TL fiyattan hesaplanmak suretiyle) 1 TL fiyat üzerinden 19.01.2022 -17.02.2022 tarihleri arasında 30 gün süreyle kullandırılmıştır.Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan payların (geçici kaydi pay) toplam nominal değeri 1.860.517,343 TL'dir. Söz konusu paylar 21.02.2022 ve 22.02.2022 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla Borsa İstanbul A.Ş Birincil Piyasada, 1 lot (100 adet) pay nominal değeri olan 1 TL'den düşük olmamak kaydıyla, BİST Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa sunulacaktır.Birincil Piyasa satışının tamamlanması sonrasında satılmayan pay kalması halinde, satılamayan paylar Şirketimize verilen satın alma taahhüdü çerçevesinde PARFICIM - Société de Participations Financières et Immobilières tarafından halka arz süresinin bitimini izleyen 3 (üç) işgünü içerisinde, BİST Birincil Piyasa'da oluşacak fiyatların ortalamasından aşağı olmamak üzere, bedelleri tam ve nakden ödenmek koşulu ile satın alınılacaktır.Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylanan ve işbu özel durum açıklamasının ekinde yer alan halka arz esaslarını içeren Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusuna Şirketimizin kurumsal internet sitesinden (www.bastas.com.tr) ve Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinden de (www.akyatirim.com.tr) ulaşılabilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002703BIST