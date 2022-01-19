***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.01.2022 09:09
***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASCM.E %228,03436 Bedelli, Bölünme sonrası Teorik Fiyat: 4,43 TL (Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995107
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
0
En Düşük
0
17:3213,6046
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0752
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6085
En Düşük
13,4653
17:3215,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1257
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4429
En Düşük
15,3043
17:32791,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 2,52
|Açılış
|: 791,98
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
793,61
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|BLCYT
|15,46
|73.552.597
|% 0,00
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|BAYRK
|6,44
|2.819.999
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|35.191.345
|% 0,00
|
|ALARK
|13,42
|137.738.149
|% 0,00
|
|AKSUE
|25,88
|10.686.973
|% 0,00
|
|ANELE
|2,44
|10.126.281
|% 0,00
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5993
|13,6046
|% 0,56
|
|Euro
|15,4144
|15,4429
|% 0,82
|
|Sterlin
|18,4318
|18,5243
|% 0,52
|
|Frank
|14,7761
|14,8652
|% 0,56
|
|Riyal
|3,6103
|3,6284
|% 0,38
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,13
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,59
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,55
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,05
|
|B. Petrol
|88,62
|88,62
|1,11
|
Seans Raporu
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