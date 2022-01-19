***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
19.01.2022 09:12
***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASCM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/02/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995108
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0700
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6085
En Düşük
13,4653
17:3215,4318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1146
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4318
En Düşük
15,3043
17:32790,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,48
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
792,69
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|BALAT
|8,85
|92.327
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,06
|13.807.324
|% 0,00
|
|BERA
|9,75
|55.613.210
|% 0,00
|
|BALAT
|8,85
|92.327
|% 0,00
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|BNTAS
|3,06
|13.807.324
|% 0,00
|
|BERA
|9,75
|55.613.210
|% 0,00
|
|CEOEM
|15,34
|34.341.685
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5762
|13,6074
|% 0,58
|
|Euro
|15,3910
|15,4296
|% 0,73
|
|Sterlin
|18,3887
|18,4810
|% 0,29
|
|Frank
|14,7400
|14,8288
|% 0,32
|
|Riyal
|3,6018
|3,6199
|% 0,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.814
|-0,33
|
|Altın Gr.
|790
|790
|0,32
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,00
|
|B. Petrol
|88,50
|88,50
|0,99
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK