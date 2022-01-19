***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [BASCM]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19/01/2022Bildirim İçeriğiAçıklamalarBASCM.R (Geçici Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 11/02/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995113BIST