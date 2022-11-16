***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
16.11.2022 09:15
***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [BASCM]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASCM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 24/11/2022) Not: Yeni Pay Alma Hakkı KAP mesajları ilgili sıranın işlem gördüğü ilk gün ve son gün geçilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080203
BIST
10:344.709
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 52,30
|Açılış
|: 4.702
|
|Önceki Kapanış
|: 4.657
|
4.721
En Düşük
4.677
10:3418,6130
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0115
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6430
En Düşük
18,5685
10:3419,3458
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0744
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,3790
En Düşük
19,2248
10:341.061,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -1,82
|Açılış
|: 1.061,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.063,48
|
1.066,10
En Düşük
1.059,11
BIST En Aktif Hisseler10:32
|ALBRK
|3,08
|203.174.022
|% 10,00
|
|ORGE
|31,26
|38.334.992
|% 9,99
|
|BRLSM
|24,44
|72.399.831
|% 9,99
|
|YEOTK
|109,20
|59.924.857
|% 9,97
|
|MIATK
|143,40
|13.638.917
|% 9,97
|
|MNDRS
|8,92
|125.690.488
|% -9,99
|
|ALCTL
|92,95
|25.019.289
|% -8,60
|
|SNGYO
|3,21
|58.581.981
|% -6,41
|
|VERTU
|31,06
|10.883.018
|% -4,90
|
|TMPOL
|30,00
|4.552.787
|% -4,70
|
|YKBNK
|10,92
|1.316.694.132
|% 1,20
|
|THYAO
|108,70
|968.207.207
|% -0,28
|
|AKBNK
|16,42
|966.504.835
|% 1,42
|
|ISCTR
|9,93
|903.266.499
|% 2,06
|
|SASA
|182,90
|838.559.308
|% 7,78
|
|YKBNK
|10,92
|1.316.694.132
|% 1,20
|
|SKBNK
|2,39
|268.667.057
|% 2,14
|
|EKGYO
|5,62
|571.880.979
|% 1,08
|
|ISCTR
|9,93
|903.266.499
|% 2,06
|
|TSKB
|3,38
|227.372.525
|% 3,68
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6091
|18,6112
|% 0,05
|
|Euro
|19,3402
|19,3497
|% 0,41
|
|Sterlin
|22,0017
|22,1121
|% 0,01
|
|Frank
|19,6328
|19,7511
|% 0,03
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.776
|-2,68
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.045
|7.167
|-28,00
|
|Yarım
|3.421
|3.504
|-13,00
|
|Çeyrek
|1.711
|1.751
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,61
|21,63
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,90
|12,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-0,67
|