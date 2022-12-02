***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
02.12.2022 09:27
***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BASCM.BE (Geçici Kaydi Pay, Miktar: 619.394,286 TL nominal, Aracı: AKM, Kapanış Tarihi: 05.12.2022) Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083818
BIST
10:215.029
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -17,21
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
5.012
10:2118,6393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0064
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6571
En Düşük
18,6155
10:2119,6353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0189
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6579
En Düşük
19,5800
10:211.078,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.078,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler10:21
|OZSUB
|11,23
|956.931
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|3.109.521
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|228.753.692
|% 9,98
|
|VBTYZ
|72,20
|34.086.258
|% 9,98
|
|GOLTS
|145,70
|45.586.503
|% 9,96
|
|QNBFL
|105,30
|496.138
|% -8,43
|
|HUNER
|13,02
|2.192.749
|% -4,96
|
|EUYO
|4,28
|1.711.376
|% -4,68
|
|BIMAS
|125,00
|421.755.856
|% -4,58
|
|NETAS
|40,60
|524.827
|% -4,47
|
|KOZAL
|408,40
|1.052.520.686
|% 0,89
|
|KOZAA
|52,75
|567.666.268
|% 5,08
|
|THYAO
|124,10
|537.955.489
|% -0,24
|
|ALFAS
|193,60
|532.263.586
|% 5,79
|
|PETKM
|18,17
|431.623.983
|% 0,72
|
|EKGYO
|7,31
|341.241.543
|% 2,38
|
|DOHOL
|8,40
|275.281.982
|% 1,20
|
|SKBNK
|2,74
|76.614.334
|% 0,37
|
|KRDMD
|15,40
|388.928.441
|% 0,39
|
|ADESE
|1,74
|42.678.770
|% 0,58
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6319
|18,6393
|% 0,03
|
|Euro
|19,6247
|19,6353
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,7444
|22,8585
|% -0,00
|
|Frank
|19,8312
|19,9506
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9438
|4,9685
|% 0,05
|
|10:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|-3,57
|
|Altın Gr.
|1.079
|1.079
|-1,53
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.190
|7.259
|-15,00
|
|Yarım
|3.487
|3.549
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.749
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,78
|22,82
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|13,66
|13,69
|0,03
|
|B. Petrol
|86,85
|86,85
|-0,03
|
Seans Raporu
10:21
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10:36MGROS
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10:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -30, 98 kaybederek (% -0.57 ) 5, 403
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10:34
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10:34
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, TRKCM, SODA
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10:34XU100
Endeks 5, 030 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 33 altında . İşlem hacmi 12, 088.00 milyon TL de