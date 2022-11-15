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***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı

15.11.2022 18:17
***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı


***BASCM*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı )

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Türkçe
Rüçhan Hakkı Referans Fiyatı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Pay Adı
BASTAS BASKENT CIMENTO
Referans Fiyat
1,557
Referans Alınacak Tarih
16/11/2022
Açıklamalar

-




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080151


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