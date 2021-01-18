***BASCM* *JANTS* *ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu
18.01.2021 16:49
***BASCM******JANTS******ISBIR*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu )
Özet Bilgi DÖNÜŞÜM
İlgili Şirketler BASCM, ISBIR, JANTS
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.
Borsa Kodu Sıra No Satışa Konu Pay Unvanı Grubu Yatırımcının Adı-Soyadı Unvanı Nominal Tutar (TL)* TAS İşlemi ** Satış Kısıtı ** Pay Satış Bilgi Formu ***
BASCM 1 BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E OYA ÇÖRTOĞLU 51.496,340
ISBIR 2 İŞBİR HOLDİNG A.Ş. E SELMA KAYA 16,000
JANTS 3 JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. E SULTANHİSAR BELEDİYEBAŞKANLIĞI 3.000,000
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903042
BIST
17:261.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 24,69
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.550
En Düşük
1.509
17:267,5028
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0442
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:269,0616
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0498
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:26443,00
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,19
|Açılış
|: 443,09
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:26
|YGYO
|1,98
|12.287.638
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.219.789
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.889.597
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,81
|58.334.426
|% -7,17
|
|PEGYO
|1,64
|42.716.936
|% -5,95
|
|SILVR
|9,49
|29.254.030
|% -5,76
|
|VERTU
|14,33
|94.585.452
|% -4,97
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|KOZAL
|118,40
|1.457.328.214
|% 1,98
|
|GARAN
|10,03
|1.224.419.875
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|993.510.386
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,58
|1.703.796.123
|% 3,47
|
|EKGYO
|2,51
|835.570.238
|% 2,45
|
|IHLGM
|1,48
|416.676.304
|% 7,25
|
|TSKB
|1,89
|531.121.128
|% 0,53
|
|KRDMD
|7,21
|1.846.221.489
|% 9,08
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4990
|7,5028
|% 0,59
|
|Euro
|9,0522
|9,0616
|% 0,55
|
|Sterlin
|10,1344
|10,1852
|% 0,33
|
|Frank
|8,3806
|8,4311
|% 0,54
|
|Riyal
|1,9938
|2,0038
|% 0,58
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,32
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,41
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.982
|7,00
|
|Tam
|2.925
|2.999
|0,92
|
|Yarım
|1.414
|1.451
|0,44
|
|Çeyrek
|709
|725
|0,23
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,97
|54,97
|-0,13
|
Seans Raporu
17:26
daha fazla
-
17:37VERTU
Yüzde 9.95 oranında artışla 16.58 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 679, 491 adet işlem
-
17:36AKGRT
Yüzde 4.76 oranında artışla 9.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 805, 668 adet işlem
-
17:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 76 artarak (% 0.89 ) 1, 669
-
17:34
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, EKGYO, TSKB
-
17:34XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 43 üstünde . İşlem hacmi 24, 428.00 milyon TL de