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***BASCM* *YBTAS* *BUCIM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

28.03.2022 16:31
***BASCM* *YBTAS* *BUCIM* *BERA*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Borsada İşlem Gören Tipe Dönüşüm Duyurusu

8.480,000
BERA 7 BERA HOLDİNG A.Ş. E HASAN TİRSİ 7.360,000
BERA 8 BERA HOLDİNG A.Ş. E MEHMET EMİN İN 6.560,000
BERA 9 BERA HOLDİNG A.Ş. E SADIK GÜNDÜZER 6.720,000
BERA 10 BERA HOLDİNG A.Ş. E İBRAHİM AKDENİZ 12.088,000
BERA 11 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL AKDEMİR 10.400,000
BERA 12 BERA HOLDİNG A.Ş. E İSMAİL ÇELEBİ 320,000
BUCIM 13 BURSA ÇİMENTO FABRİKASI A.Ş. E BEMSA BURSA SANAYİ TİCARET TURİZM VE İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ 97.282.904,343
YBTAS 14 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E IŞIL İLGAZİ 0,400
YBTAS 15 YİBİTAŞ YOZGAT İŞÇİ BİRLİĞİ İNŞAAT MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş. E IŞIL İLGAZİ 1,093

(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarında binlik ayracı olarak nokta (.), küsürat ayracı olarak ise virgül (,) kullanılmaktadır. (**) İlgili veriler üye bildirimi doğrultusunda yayınlanmaktadır. Borsa tarafından satış işleminin Toptan Alış Satış İşlemi olarak (TAS) yapılacağı duyurulduktan sonra TAS işlem tarihinde paylar borsada işlem gören tipe dönüştürülecek olup, aksi taktirde dönüşüm işlemi mevzuatta öngörülen sürede tamamlanacaktır. (***) Pay satış bilgi formu kapsamındaki payların Borsada satışa konu edilmesi halinde ilk satış işlemine, bu formun KAP'ta ilan edilmesini müteakip en erken üçüncü iş günü başlanabilmekte olup, dönüşüm işlemindeki sürelerde, pay satış bilgi formunun ilan tarihi dikkate alınır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1013436


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KENT 213,00 2.830.090 % 9,96  
SERVE 18,22 789.574 % 9,96  
ULUSE 85,15 843.240 % 9,94  
FRIGO 3,33 17.111.864 % 9,90  
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Altın Gr. 924 925 -9,33  
Cumhuriyet 6.114 6.206 -74,00  
Tam 6.086 6.238 -73,38  
Yarım 2.942 3.017 -35,50  
Çeyrek 1.475 1.509 -17,74  
Gümüş.Ons 25,07 25,11 -0,44  
Gümüş Gr. 11,94 11,96 -0,23  
B. Petrol 111 111 -5,97  
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