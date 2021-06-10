***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.06.2021 16:08
***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Assystem ENVY Enerji ve Çevre Yatırımları A.Ş
Değerleme Raporunun İçeriği
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Teknik Değerlendirme Raporu
Rapor Tarihi
20.05.2021
Açıklamalar
Başkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Teknik Değerleme Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941749
BIST
16:151.461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 11,38
|Açılış
|: 1.453
|
|Önceki Kapanış
|: 1.449
|
1.462
En Düşük
1.450
16:158,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0911
|Açılış
|: 8,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5984
En Düşük
8,4729
16:1510,3406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -0,1264
|Açılış
|: 10,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4600
|
10,4809
En Düşük
10,3173
16:15516,73
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -4,91
|Açılış
|: 516,73
|
|Önceki Kapanış
|: 521,64
|
521,79
En Düşük
510,20
BIST En Aktif Hisseler16:15
|EMKEL
|2,09
|5.780.951
|% 10,00
|
|GSDDE
|6,71
|3.875.837
|% 10,00
|
|FENER
|36,54
|429.419.147
|% 9,99
|
|INTEM
|44,94
|13.608.829
|% 9,99
|
|MZHLD
|48,10
|4.526.632
|% 9,97
|
|YESIL
|3,51
|67.324.132
|% -10,00
|
|METUR
|6,31
|7.199.066
|% -9,99
|
|ATATP
|31,62
|359.118.571
|% -9,97
|
|MERIT
|172,40
|1.272.777
|% -9,97
|
|EPLAS
|27,50
|24.441.284
|% -9,95
|
|KOZAL
|129,30
|1.891.144.269
|% 3,03
|
|GARAN
|8,48
|1.133.089.734
|% 1,44
|
|THYAO
|14,50
|885.830.869
|% -0,41
|
|EKGYO
|2,13
|514.851.034
|% 4,41
|
|KOZAA
|16,48
|469.802.396
|% 1,10
|
|EKGYO
|2,13
|514.851.034
|% 4,41
|
|YKBNK
|2,30
|415.660.025
|% 1,32
|
|GARAN
|8,48
|1.133.089.734
|% 1,44
|
|IHLGM
|1,27
|114.050.155
|% 2,42
|
|IHLAS
|0,64
|56.390.996
|% 3,23
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4965
|8,4988
|% -1,06
|
|Euro
|10,3348
|10,3406
|% -1,21
|
|Sterlin
|11,9724
|12,0325
|% -0,95
|
|Frank
|9,4285
|9,4853
|% -1,28
|
|Riyal
|2,2573
|2,2686
|% -1,15
|
|16:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.892
|2,95
|
|Altın Gr.
|517
|517
|-4,86
|
|Cumhuriyet
|3.412
|3.464
|-43,00
|
|Tam
|3.398
|3.486
|-39,04
|
|Yarım
|1.642
|1.686
|-18,89
|
|Çeyrek
|824
|843
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|27,84
|27,86
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|-0,05
|
|B. Petrol
|72,64
|72,64
|0,42
|