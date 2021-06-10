***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***BASGZ*** BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşYetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.ŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara Gölbaşı Koparan/Koparan-İmar Mahallesi 27 Adet Parsele İlişkin Değerleme RaporuRapor Tarihi21.03.2021AçıklamalarBaşkent Doğalgaz Dağıtım GYO A.Ş Gayrimenkul Değerleme Raporuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941820BIST